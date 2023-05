Matera da 30 anni nell’ Unesco. Per l’evento che si fa?

Cartagena ( Colombia) 9 dicembre 1993. Una data che ha segnato per sempre la storia di Matera e di quel patrimonio paesaggistico e culturale che sono i rioni Sassi (si scrive con la S in maiuscolo, sempre) e il parco delle chiese rupestri, entrati a far parte e a pieno titolo dei Beni dell’Unesco. Un evento che andava promosso per tempo con lungimiranza, contenuti, programmazione. Ma al momento silenzio totale aldilà che in Municipio l’attenzione in questa fase sia rivolta a rivedere gli equilibri nella maggioranza e in giunta. Ci attendiamo un convegno, con i protagonisti del passato (dal sindaco dell’epoca Francesco Saverio Acito all’architetto Pietro Laureano, autore del dossier di candidatura incentrato sul sistema di raccolta delle acque) e qualche volto del presente che ci parli di tutele e sostenibilità…Paradossale, con quanto visto con gli interventi realizzati a Murgia Timone e con due ordini del giorno del consiglio comunale rimasti senza seguito. E i nodi vengono al pettine senza disegno di città, competenze (soprattutto) , volontà e lungimiranza si naviga a vista. Antonio Serravezza riprende l’argomento e lamenta, ma non è una novità, che le visite delle comitive durino poco e che la narrazione della storia della città sia limitata all’essenziale. Nessuna meraviglia. L’organizzazione ha bisogno di visioni di insieme, di contenuti e di verifiche continue per presentare bene quello che si è. Quello scontato luogo comune ” a Matera i turisti vengono comunque e verranno” lascia il tempo che trova. Oltre foto, selfies, poche nozioni e visite scontate a itinerari essenziali bisognerebbe potenziare e diversificare l’offerta. Ma servono organizzazione, competenze ed esperienza. Punto e daccapo…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Passeggiando nel centro di Matera e cercando di schivare i numerosi gruppi di turisti che giungono in città mi sono chiesto e mi sono risposto da solo concludendo che i turisti stanno dimostrando come la nostra città sia ancora e deve esserlo sempre di più per il futuro, una meta mondiale da visitare. Vorrei ricordare a chi è addetto al settore turistico della nostra splendida e unica città al mondo che ormai Matera è stata promossa come una meta mondiale da visitare. Ho notato che la maggior parte dei gruppi accompagnati vengono indirizzati solo a una piccola parte della città e tutto si svolge in brevissimi tour che non potranno mai far conoscere la vera storia di una comunità millenaria. La nostra città non è raccontata e non potrà mai essere raccontata in un paio di ore camminando di fretta. Raccontano poco e niente e non raccontano che Matera è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel 1993 (quest’anno sono 30 anni) che è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia. In Italia ci sono 54 siti patrimonio dell’UNESCO e Matera è uno di questi e riconosciuta per la sua architettura rupestre e per la raccolta dell’acqua piovana. La città è stata costruita su una collina e ha un sistema di raccolta dell’acqua piovana molto sofisticato. Le case sono costruite in modo da raccogliere l’acqua piovana e convogliarla in cisterne sotterranee. Questo sistema di raccolta dell’acqua è stato utilizzato per secoli e ha permesso alla città di sopravvivere in un ambiente arido. C’è tanto altro che vorrei raccontare ma mi soffermerei sull’argomento “Welcome Matera” pubblicizzato su tante bandierine lungo i percorsi nel centro della città. Cos’è, chi lo gestisce e perché è stato creato? Da una breve ricerca sul web ho capito che è un sito voluto dalla nostra Amministrazione Comunale per pubblicizzare e incrementare il turismo locale e provinciale. Da una indagine è un portale turistico che non ha mai funzionato anche perché la nostra città continua a pubblicizzarsi senza un assessore al turismo e grazie alle azioni e manifestazioni gestite dagli imprenditori privati locali. Di idee ce ne sarebbero tante da scrivere un libro ma purtroppo chi ha troppe idee non viene ascoltato e chi comanda ha altri pensieri per potersi accomodare, dopo il terzo rimpasto, al sesto piano della “Casa comunale.