Matera: con Legambiente, escursione a Cristo la Gravinella

“Anche quest’anno Legambiente organizza -venerdì 7 marzo 2025- una passeggiata lungo un percorso che parte da piazza Firenze, nel cuore del quartiere Villa Longo, e giunge alla chiesa rupestre di Cristo la Gravinella. L’iniziativa si svolge in concomitanza con il primo venerdì di Quaresima, giorno in cui, per tradizione, i materani usavano recarsi in pellegrinaggio alla chiesa del SS. Crocifisso detta appunto Cristo la Gravinella.” E’ quanto riportato in una nota in cui si specifica che “Lungo il percorso si attraverserà il rione INA CASA visitando uno dei quartieri storici del risanamento Sassi, organizzato urbanisticamente intorno ad un preesistente villino di campagna e caratterizzato per l’equilibrata distribuzione dei volumi edilizi. Superata la ferrovia si procederà attraverso la lottizzazione Quadrifoglio per poi giungere a destinazione. A fare da guida lungo il percorso ci saranno Michele Morelli e i giovani architetti Martina Morelli e Filippo Viti, che descriveranno il loro progetto che riguarda la realizzazione, lungo il tracciato della ferrovia, del “parco lineare” e tenta una ricucitura del quartiere Quadrifoglio alla città. La partenza da piazza Firenze a Villa Longo è prevista alle ore 15:30 e l’intero tragitto dura circa tre ore. L’escursione è aperta a tutti con prenotazione che può essere fatta per telefono o whatsapp ai numeri: 334 3830336 (Giovanni), 327 4577628 (Sergio), 349 5632778 (Nalia). Con posta elettronica all’indirizzo: legambientematera@gmail.com, sulla piattaforma facebook di Legambiente Matera oppure sul sito https://www.legambientematera.it/2025/02/28/7-marzo-2025-escursione-a-cristo-la-gravinella/ nel riquadro “Lascia un commento” specificando nome, cognome e recapito. Attività realizzata nell’ambito del progetto Agricoltura, Clima, Territorio (acronimo A.C.T.), finanziato a valere sull’avviso per il finanziamento di progetti di rilevanza locale di cui all’art. 72 del D.lgs. n. 117/2017”, promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore anni 2020-2021 della Regione Basilicata.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.