Il fotomontaggio è gradevole e nella città del sistema di raccolta delle acque, tra condotte, cisterne e piscine…, meriterebbe un tuffo concreto nelle provocazioni che possono diventare progetto e attrazione. L’idea, che risale al 2013, è di Sergio Laterza, il grafico natante di casa nostra che ha fatto più di una bracciata creativa in un luogo che ha ripristinato il giardino di un tempo. Però, vuoi mettere ”una piscina che si affaccia sui Sassi e sulla Gravina… al posto di un giardino” direbbe un immobiliarista d’assalto, in un complesso agostiniano, annesso alla Chiesa di Sant’ Agostino agli uffici della Soprintendenza per i Beni ambientali, paesaggistici e archeologici di Basilicata, con ambienti ipogei che hanno ospitato il Presepe Vivente? Cartolina e progetto, con tanto di copyright in vendita. L’anno prossimo vanno a scadenza tante sub concessioni della legge 771/86 …Chissà