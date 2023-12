Matera città della Pace. Una pianta d’olivo in quel rondò

Buon Natale, comunque, con quell’albero addobbato che sostituisce il gettito d’acqua della fontana nella rotonda spartitraffico all’incrocio tra via Rosselli e via Annunziatella. Ma dopo l’Epifania, come suggerisce Antonio Serravezza, interprete delle osservazioni di tanti materani, è il caso di pensare a una destinazione d’uso diversa visto che la ”pompa” di alimentazione non viene nè riparata e nè sostituita. E allora meglio mettere a dimora un albero d’olivo simbolo di pace e Matera è ”città della pace e dei diritti umani”. Giriamo la proposta all’amministrazione comunale, perchè la valuti. Del resto meglio una pianta che una pizza in cemento…



LA PROPOSTA

Ormai il progetto originale è sfumato e siamo contenti così perché la fontana in quella rotonda poteva creare solo problemi. Attualmente l’amministrazione comunale ha voluto abbellire la rotonda con piante e al centro un alberello per le feste natalizie. Spente le luci cosa succederà? La pizza di cemento grigio resterà nuovamente per altri undici mesi scondita in mezzo al traffico? Continuo a suggerire all’amministrazione comunale di pensare di sostituire l’attuale alberello con un nell’albero di olivo, un dettaglio per completare la rotatoria. L’ olivo piantato al centro può sostituire egregiamente il progetto originario. Un elemento decorativo per abbellire un punto nevralgico della città garantendo più sicurezza. Credo che un’opera pubblica oltre ad essere funzionale debba essere bella. L’olivo nella rotonda di via Annunziatella rappresenterebbe un albero della nostra campagna e della nostra tradizione. Gli alberi sono opere d’arte della natura, a noi il compito di utilizzarli al meglio per migliorare il nostro ambiente e per portare la bellezza nel nostro quotidiano.