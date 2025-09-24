Matera avvia campagna differenziata dell’umido.Tra buone pratiche e tolleranza zero

Un anno buono con tutta una serie di iniziative sul campo, incontrando cittadini, operatori economici, corretta informazione su come smaltire e conferire nei mastelli, per migliorare in corso d’opera la raccolta differenziata dell’organico ( i rifiuti della tavola e non solo) sforzandosi di eliminare- con buon senso e disponibilità- quelle ”impurità” come la plastica, per esempio, che vanno smaltite e conferite in altra maniera. E il programma illustrato in Municipio è servito a indicare un cronoprogramma di iniziative che vede insieme Comune di Matera, Cosp Tecno Service e Cns ed Egrib, E.R.I.C.A come riportiamo nel comunicato stampa che segue. E del resto le scadenze delle normative italiane ed europee impongono di accelerare i tempi sia tra le utenze domestiche che tra quelle non domestiche, dove occorre lavorare con efficacia e costanza per evitare- e questo è un dato oggettivo- quelle situazioni davvero incresciose che rendono indecorosa l’immagine del decoro urbano, soprattutto in centro. L’esposizione di scatole e mastelli con rifiuti di ogni genere di rifiuti dopo la chiusura degli esercizi diventano spesso bersaglio di ”bulli” che rovesciano bottiglie, lattine e altro su piazze e marciapiedi. E per una città turistica è una pessima immagine. La soluzione? C’è la disponibilità della Cosp, come fatto in passato a rimodulare gli orari di ritiro dei rifiuti, magari alla riapertura…Nel frattempo si andrà avanti con l’informazione e con le buone pratiche. Ma ci sarà anche tolleranza zero, per quanti non collaborano, come ha precisato l’assessore all’igiene urbana Rocco Buccico. E con un invito a differenziare l’umido. La campagna ha un concetto chiaro. ”DifferenziAmo – Chi Ama fa la differenza”. Conviene, eccome, come ripete la pubblicità della Conad per una economia circolare e sostenibile che conviene a tutti: dai piccoli della mensa scolastica alla tavola degli adulti alle attività degli esercizi commerciali.



IL COMUNICATO STAMPA

DifferenziAmo – Chi Ama fa la differenza”: a Matera la campagna per trasformare l’umido da problema a risorsa

Cittadini e imprese protagonisti di un percorso di sostenibilità tra raccolta organico e compostaggio domestico

Matera, 24 settembre 2025 – La Sala Nelson Mandela del Comune di Matera ha ospitato la Conferenza Stampa di presentazione di “DifferenziAmo – Chi Ama fa la differenza”, la campagna di sensibilizzazione promossa da Cosp Tecno Service e CNS – Consorzio Nazionale Servizi, con la collaborazione di E.R.I.C.A. Soc. Coop., il sostegno del Comune di Matera e dell’EGRIB – Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata.

All’incontro sono intervenuti Rocco Michele Buccico, Vicesindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Matera, Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera, Maurizio Tonnetti di Cosp Tecno Service, Donato Larocca, Direttore di EGRIB, e Gabriele De Dominici, Project Manager di E.R.I.C.A.



La campagna, che prenderà il via da settembre 2025, metterà al centro la raccolta dei rifiuti organici e il compostaggio domestico. Perché? Perché ad oggi, a Matera, circa un quarto del rifiuto indifferenziato è costituito da frazione organica. Se non gestita correttamente, questa parte pesante dei rifiuti finisce per gonfiare i costi di smaltimento e abbassare la percentuale di raccolta differenziata. Se invece viene separata in modo corretto, diventa compost, un fertilizzante naturale che sostituisce i prodotti chimici, migliora i terreni agricoli e restituisce valore al territorio.



Il messaggio è chiaro: l’umido non è uno scarto, ma una risorsa circolare. Con il compostaggio domestico, ad esempio, le famiglie possono ridurre i conferimenti al servizio pubblico, con benefici sia economici (meno costi di gestione) sia ambientali (meno trasporti, meno emissioni, più sostenibilità).

Per rendere tutto questo possibile, la campagna non si limiterà a slogan ma proporrà azioni concrete e diffuse. Ci saranno comunicati, attività social e spot radio per informare e aggiornare costantemente i cittadini. Nella stessa settimana della Conferenza Stampa di lancio della campagna hanno preso avvio gli incontri con gli stekeholders territoriali e con le utenze non domestiche (bar, ristoranti e attività produttive) per condividere strategie e migliorare la raccolta dell’organico. Sempre tra settembre e novembre, seguiranno sopralluoghi e momenti di formazione per le attività che producono più rifiuti organici, in linea con quanto previsto dalla normativa.



A novembre sarà la volta dei singoli cittadini, con sei incontri dedicati al compostaggio domestico, per imparare come gestire in autonomia l’umido e trasformarlo in una risorsa per orti e giardini. Nei primi mesi del 2026, verranno effettuati controlli e supporto pratico per migliorare le tecniche metabolizzate durante gli incontri e adottate.

La campagna si allargherà anche al mondo della scuola, con il progetto “Da Cibo a Cibo – Un Circolo Virtuoso tra Scuola, Ambiente e Futuro”, che nella primavera 2026 vedrà l’Istituto Alberghiero e l’Istituto Agrario di Matera collaborare per trasformare gli scarti alimentari in compost da utilizzare negli orti scolastici. Un vero esempio di economia circolare applicata alla didattica, replicabile anche altrove.



“Questa campagna – ha dichiarato Rocco Michele Buccico, Vicesindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Matera – rappresenta un passo importante verso una città più attenta e responsabile. La gestione corretta dell’organico non è solo un dovere ambientale, ma anche un’opportunità per ridurre i costi di smaltimento e migliorare la qualità della vita di tutti noi. Con il contributo dei cittadini e delle attività produttive possiamo trasformare l’umido da problema a risorsa, restituendo valore al nostro territorio e costruendo una comunità più sostenibile”.

Conclude Maurizio Tonnetti di Cosp Tecno Service: “Con questa campagna vogliamo lavorare su due fronti complementari: migliorare la qualità della raccolta dell’organico da parte delle utenze non domestiche e promuovere il compostaggio domestico tra i cittadini. Una gestione corretta della frazione umida non è solo una buona pratica ambientale, ma un vero investimento in termini di efficienza e sostenibilità del servizio”.



Giuseppe Totaro

E.R.I.C.A. soc. coop. – Ufficio Stampa

Via Santa Margherita n. 26 – 12051 Alba (CN) – Italia

Telefono: 0173/33777 int. 511 – Fax 0173/364898 – Mobile: 335/6309971

E-mail: giuseppe.totaro@cooperica.it