Hanno avuto inizio oggi gli incontri messi in campo dagli addetti alla comunicazione dell’azienda appaltatrice sulla raccolta differenziata per le scuole della città di Matera, con tutti i limiti che la situazione emergenziale impone.

Il primo appuntamento si è svolto oggi 23 novembre 2020, alle ore 17:00 con l’Istituto Comprensivo ex S.M. “Torraca”, ovviamente in video conferenza. Altre ne seguiranno nelle prossime settimane.

L’obiettivo perseguito è quello di condurre una campagna di educazione ambientale in ambito scolastico attraverso

incontri rivolti al personale docente e non docente, con lo scopo di informare/formare sul nuovo servizio in essere nella città di Matera.

Tema dei singoli incontri è la corretta gestione dei materiali della raccolta differenziata, assieme ad una

propedeutica introduzione ai concetti di ambiente e sostenibilità.

Faranno seguito nei prossimi giorni ulteriori incontri con gli Istituti Comprensivi, per poi nelle settimane

seguenti organizzare altri eventi con gli Istituti Superiori e con le Scuole Materne.

In questi appuntamenti vengono anche introdotte le attività che ci si propone di organizzare, appena la pandemia covid 19 lo consentirà, anche con gli alunni.

Ecco a seguire alcune tabelle dell’andamento della raccolta differenziata in città: