Cinque anni di attesa, tra problemi, incidenti di percorso, fallimenti di imprese, ritardi procurati dall’epidemia da virus a corona ( si doveva cominciare nel marzo scorso) fino al fatidico annuncio che sarà operativa a partire dal 6 agosto a Matera, e interesserà inizialmente i borghi La Martella, Venusio, Picciano e l’area industriale di La Martella, per coprire fino al 3 settembre 2020 le altre zone cittadine fino ai rioni Sassi, il servizio di raccolta differenziata del subambito 1 della quale la Città dei Sassi fa parte insieme a Ferrandina, Tricarico, Bernalda e Irsina. A renderlo noto il sindaco Raffaello De Ruggieri, che ha firmato una ordinanza in materia, e l’assessore all’igiene urbana Giuseppe Tragni, nel corso di una conferenza stampa a cui ha partecipato il nuovo dirigente del settore Ambiente Giuseppe Gaudiano. L’avvio del servizio prevede l’attivazione di una campagna di sensiblizzazione attraverso emittenti tv e radio, portali web e giornali, incontri con le associazioni di categoria, degli amministratori di condominio e con i cittadini. Allo stesso tempo e con una calendarizzazione precisa saranno rimossi, progressivamente, i cassonetti dei rifiuti delle attuali isole ecologiche. Comune e concessionaria del servizio Cns Bologna, affidataria del subambito 1 per sette anni e un importo complessivo di 100 milioni di ieri, raccoglieranno segnalazioni utili, problematiche per il corretto avvio della raccolta che avverrà con modalità di conferimento indicate da un calendario e consultabile sul sito www.differenziatasubambitounomatera.it. “Obiettivo della servizio – hanno detto Il sindaco Raffaele De Ruggieri e l’assessore Giuseppe Tragni- è quello di raggiungere dal primo anno il 60 per cento di raccolta differenziata, abbattendo anche i costi della tari. Per questo occorre l’apporto responsabile di tutti”. Un invito a non criminalizzare il servizio. Quanto ai problemi logistici e organizzativi Comune e azienda annotano ed effettuano anche sopralluoghi per verificare sul campo come ovviare. Nel frattempo riprendete brochure e schede esplicative per il conferimento degli ingombranti rivolgetevi al centro di raccolta di via Montescaglioso o contattate il numero vere 800.370.042. Quanto agli abbandoni facili…Il Comune porterà avanti i servizi di prevenzione e repressione, utilizzando impianti di videosorveglianza e la polizia municipale. Siamo agli inizi… Si riparte con la stessa sensibilità per utenze domestiche e non.

Il 6 agosto si comincia con i borghi e le aree industriali, dal 20 agosto toccherà alla zona sud di Matera, dal 27 agosto alla zona nord di Matera e dal 3 settembre partirà il servizio anche nella zona centrale e nei Sassi di Matera



LA NOTA DEL COMUNE

COMUNICATO STAMPA

Raccolta differenziata, si parte. Al via la campagna di comunicazione, il 6 agosto si inizia dai borghi

Partirà il 6 agosto dai Borghi La Martella, Picciano e Venusio e dalle zone industriali il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti. Il 20 agosto toccherà all’area Sud della città, il 27 a quella Nord, e il 3 settembre al centro storico, ai Sassi, al territorio che si estende dal rione Villa Longo fino alla lottizzazione Giada.

Lo hanno reso noto questa mattina nel corso di una conferenza stampa il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, l’Assessore all’Ambiente Giuseppe Tragni che hanno sottolineato che da oggi la società che gestisce il ciclo dei rifiuti avvierà una capillare campagna di comunicazione per informare i cittadini sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.



“Questa mattina – ha spiegato il Sindaco – firmerò l’ordinanza che renderà operativo il nuovo metodo di raccolta differenziata porta a porta. Dopo tante difficoltà dovute alle vicissitudini legate al fallimento della società vincitrice dell’appalto e all’individuazione dell’attuale gestore, finalmente siamo in grado di partire e di ottemperare ad uno degli obiettivi del nostro programma amministrativo. Entro un mese il servizio di raccolta differenziata sarà operativo in tutta la città, nelle contrade e nei borghi. Per la riuscita del progetto è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini. Bisognerà abituarsi al nuovo sistema che comporterà certamente qualche sacrificio ma è necessario per tenere la città più pulita. E’ anche questo un modo per dimostrare l’amore per Matera”.



“Il conferimento dei rifiuti – ha sottolineato l’assessore Tragni – dovrà avvenire utilizzando i mastelli che sono stati consegnati dal gestore e i cui colori sono quelli individuati dall’Ue per la differenziazione dei materiali. I contenitori dovranno essere esposti lungo le strade comunali, in prossimità dei condomini, dalle ore 21 alle ore 24 di ogni giorno e ritirati dalle ore 6 alle ore 9 del giorno successivo. La raccolta avverrà invece dalle ore 00 alle 6 della mattina. I mastelli hanno un chip di riconoscimento e i mezzi utilizzati per la raccolta sono geolocalizzati per cui è possibile ripercorrere i movimenti dei camion e l’effettivo conferimento e il ritiro negli orari stabiliti. Non bisogna entrare nel panico. E’ necessario abituarsi gradualmente a questo passaggio che è indispensabile per migliorare le condizioni del servizio e ottenere in futuro anche risparmi sui costi di gestione. In caso di non corretta differenziazione dei rifiuti, gli operatori apporranno un avviso all’interno del mastello. Dopo gli opportuni e ripetuti richiami, se dovessero ripetersi comportamenti volutamente non corretti, scatteranno le sanzioni. Nei prossimi giorni abbiamo previsto una serie di incontri con i cittadini, con le associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani, delle piccole e medie imprese e con gli amministratori di condominio”.

Regole certe e facilmente consultabili anche per il conferimento dei rifiuti ingombranti negli ecocentri comunali. “In questo senso – ha ribadito Tragni – abbiamo intensificato i controlli anche con l’ausilio di fototrappole nelle vicinanze delle isole ecologiche e di agenti della polizia locale in borghese. Proprio stamattina è stato colto in flagranza e sanzionato un cittadino che stava conferendo illecitamente materiale ingombrante in Via Cererie”.

“L’ecocentro comunale di Via Montescaglioso è aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.40 e dalle 15 alle 17. La domenica dalle ore 9 alle ore 13 – ha spiegato il nuovo dirigente del settore Ambiente del Comune, Giuseppe Gaudiano -. Si può concordare il luogo e l’orario del ritiro del materiale a domicilio (elettrodomestici vecchi, mobili, materassi, lastre di vetro, ecc.) telefonando al numero verde 800.37.00.42 che è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 e al di fuori di questi orari di servizio con risponditore automatico a cui è possibile lasciare un messaggio per essere richiamati”.