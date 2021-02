Ci sono cittadini che a Matera hanno provato la batteria di mastelli per la raccolta differenziata quotidiana dei rifiuti e vorrebbero passare ai maxi, condominiali, ”carrellati” come si dice in gergo, e altri che vorrebbero fare il contrario. Sono in totale una quarantina e la loro situazione è in una ”relazione” sul tavolo della assessora comunale all’igiene urbana e all’ambiente Lucia Summa. E per dar loro una risposta sono stati fatti dei sopralluoghi, con relazioni, per verificare – è il caso dei maxi mastelli- dove e se è possibile collocarli in spazi idonei. Situazioni e condizioni diverse , con casi particolari come accade nel centro storico dove l’impatto ‘’visivo’’ contrasta e non poco. E allora?



‘’ Stiamo seguendo tutte le situazioni – afferma l’assessora Lucia Summa- e daremo ai cittadini le risposte richieste. In alcuni casi dovremo attivare delle deroghe e su questo abbiamo investito i diversi settori dell’Amministrazione per una soluzione chiara e definitiva, che riguarda anche aspetti legati all’occupazione di suolo pubblico. Ritengo che i tempi di risposta siano contenuti, nonostante in questa fase abbiamo degli oggettivi limiti di risorse umane nel mio settore. Abbiamo tutta la volontà a definire le questioni sollevate dai cittadini e per alcune le risposte sono fattibili. Un dato è certo -conclude- Non ci saranno sanzioni, così come prevede una Ordinanza del sindaco Domenico Bennardi’’. Attendiamo sviluppi anche perché il settore ambiente, a cominciare dalla questione rifiuti, ha tanti adempimenti e progetti da portare a termine. Il sistema va portato a regime, ma serve accanto alla volontà anche un organico adeguato.