Mareggiata sulla costa metapontina. E la temperatura sale…

Da Metaponto a Pisticci, Scanzano jonico dove la sabbia è di casa il primo pomeriggio di domenica 26 luglio è stato contrassegnato dal mare increspato con le onde giunte a riva…che hanno lambito le prime file di ombrelloni, che ha costretto i bagnati a fare qualche metro indietro, fino a consigliare di chiudere anzitempo la gita a mare. Temperatura e umidità in crescita e ritorno sulla statale 106 con un traffico sostenuto.



Sulla strada provinciale n3 anche un autarticolato in panne,privo di una gomma. con il pericolo segnalato dalla presenza di una gazzella dei Carabinieri

