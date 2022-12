Manuale per l’ambiente? Anche per l’ultima dimora…

Un parroco con il pollice verde,don Paul Renner, della diocesi di Bolzano-Bressanone, a difesa del Creato, dell’uomo e di una ”Casa comune” che va preservata dai rischi di ri e de-strutturazioni da pseudo efficientamento energetico e tecnologico, che sta alterando gli equilibri del Pianeta. E così nel solco della enciclica ” La Laudato sì rende la tutela del creato un imperativo del nostro tempo”, è stata stampata e divulgata una pubblicazione bilingue ” Manuale per l’ambiente -Ummweltfibel” , grazie alla collaborazione tra l’Ufficio per il dialogo con l’istituto ”De Pace Fidei”, grazie al quale la diocesi di Bolzano -Bressanone intende offrire una ”silloge” di documenti di buone pratiche sui temi centrali della sostenibilità per parrocchie e unità pastorali”.



Una pubblicazione, scaricabile anche on line con tanti consigli utili per esempio contro gli sprechi alimentari e per una cultura della festa. Le festività natalizie ne sono un esempio : preferire prodotti del commercio equo con garanzia che non sia stato impiegato lavoro minorile, preferire cibi e bevande regionali e frutta di stagione, aumentare la percentuale di pietanze biologiche e vegetali, e in caso di prodotti a base di carne, porre attenzione alla provenienza da allevamenti ecologici e da macellerie locali, impiegare in modo adeguato alimenti residui e prossimi alla scadenza, impiegare per le bevande recipienti riutilizzabili, non impiegare stoviglie di plastica monouso. E poi come evitare gli sprechi di acqua, energia, impatto sul clima, ricorso alla mobilità sostenibile come tutelare un terreno visto che la sua erosione e la diminuzione dell’Humus causano la produzione di grandi quantità di anidride carbonica C02, il rispetto per il benessere degli animali a cominciare dagli allevamenti.



Spazio anche all’Uomo e …Ultima dimora, il camposanto, ” Der Mensch…und seine letzte ruhestatte” che prima o poi toccherà a ognuno di noi. E allora al cimitero luogo di pace, di memoria, serve uno stile di vita ecologico e corretto : dal funerale alla cura della tomba, specialmente nella scelta delle bare, urne, pietre tombali, luci e decorazioni floreali. Anche qui privilegiare fiori e materiali locali. Con un invito a rinunciare a fiori, vasi e ceri di plastica, al posto di questi ultimi contenitori di vetro con la possibilità di cambiare il cero al loro interno. L’elettricità e i pannelli fotovoltaici hanno ridotto gran parte di quella consuetudine, ma resta il principio delle buone pratiche e della sostenibilità. Don Paul ne ha parlato , brevemente, a Matera in occasione del convegno https://giornalemio.it/eventi/da-matera-una-carta-per-rafforzare-il-dialogo-tra-massoneria-e-religioni/. Uno spunto di riflessione su ecologia, pace e cultura del territorio da approfondire e diffondere, a difesa della ”Casa Comune”.

IL PDF DEL MANUALE PUO’ ESSERE SCARICATO DAL SITO

WWWW.STUDIOTEOLOGICO.IT

e sotto De Pace Fidei istituto ecumenico e interreligioso per la giustizia , la pace e la salvaguardia del Creato.