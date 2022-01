“Dopo aver fatto un passaggio epocale su tutto il centro urbano, il nostro percorso di transazione ecologia continua passando per il cimitero in cui abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico della potenza di 10 kW con annesso sistema di accumulo di energia sulle cappelle cimiteriali, tale sistema ci permetterà di utilizzare l’energia del sole di giorno e con le batterie di accumulo alimenterà con energia verde il nostro cimitero anche di notte.”

E’ quanto dichiara il Sindaco di Pomarico Francesco Mancini che aggiunge:

“Tutto questo si traduce in una sostanziale diminuzione del consumo di energia del 60-70%, che a sua volta si traduce in un risparmio concreto per i cittadini che pagheranno un canone di energia elettrica mensile molto ridotto o quasi nullo per quanto riguarda i costi delle lampade votive.

Con queste operazioni, si conferma l’attenzione verso i bisogni dei propri cittadini e allo stasso tempo attenta all’ambiente e alla transizione ecologica in atto in tutto il mondo.

Nei prossimi mesi toccherà a tutti gli impianti sportivi ricadenti sul nostro territorio.”