Maltempo e tanti disagi nel Mediterraneo. Plasmati ricorda progetto clima

A ricordarlo è il fotografo materano Gaetano Plasmati che, con una foto elaborata con l’intelligenza artificiale, ci invita a guardare e a informarci su quanto sta accadendo sull’altra sponda del Mediterraneo, con Tetouan ( Marocco) alle prese con i disagi per la popolazione e i territori a causa dei nubifragi. Come del resto è avvenuto nelle regioni meridionali del nostro Paese. E Tetouan con Matera è l’altra capitale del dialogo e della cultura 2026. Argomento, quello del clima, con un progetto documentale che potrebbe essere proposto durante l’anno di collaborazione tra le due ”capitali”. Al momento non si conosce il programma della giornata inaugurale di Matera è né tantomeno cosa verrà finanziato con fondi ministeriali, regionali e comunali nel corso dell’anno.Un accenno, ma senza i dettagli dell’ufficialità, è stato fatto in Prefettura nel corso di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tema importante vista l’attenzione che Matera, per quanto ci riguarda avrà a partire dalla giornata inaugurale del 20 marzo. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.



LA SEGNALAZIONE DI GAETANO PLASMATI

Tra #Tétouan e altre zone del nord del Marocco, le forti piogge hanno provocato gravi inondazioni, costringendo le autorità a evacuare migliaia di persone e a chiudere diverse strade. Le piogge intense hanno colpito soprattutto le aree montuose e costiere, con danni alle abitazioni e la necessità di allestire rifugi di emergenza. La situazione evidenzia la fragilità del bacino del #Mediterraneo, sempre più esposto a eventi climatici estremi, dove alluvioni improvvise convivono con processi di desertificazione dovuti al cambiamento climatico.

Il nostro progetto fotografico #Acqua deserti e monsoni con il patrocinio di United Nation Fao Water ancora senza risposta per la Capitale del Mediterraneo e del dialogo.

#climatechange #GMBAkash #gaetanoplasmati 💧



LA NOTA DELLA PREFETTURA

MATERA CAPITALE MEDITERRANEA DELLA CULTURA E DEL DIALOGO 2026: VERTICE IN PREFETTURA

È prevista per il 20 marzo 2026 la cerimonia di apertura di “Matera – Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”, oggi al centro di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica coordinata dal Prefetto, Maria Carolina Ippolito.

Presenti, all’incontro svoltosi in Prefettura, i Vertici delle Forze di Polizia, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Sindaco e i rappresentanti del Comune di Matera.

Nel corso dei lavori, il Prefetto ha sottolineato l’importanza di costituire momenti di raccordo istituzionale, coordinando le reciproche azioni e iniziative, al fine di agevolare, all’interno di una pianificazione integrata, l’attuazione dei numerosi eventi previsti nel programma culturale “Terre Immerse”.

Il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, ha illustrato le iniziative che si terranno in occasione dell’evento inaugurale e le principali linee organizzative delle manifestazioni che si svolgeranno nel corso dell’anno.

Attraverso la cultura e il dialogo, Matera si accinge a valorizzare il legame tra aree interne e costiere del Mediterraneo, facendo leva sulla partecipazione civica e la “transumanza culturale”, come strumento di connessione tra i territori.

“Garantire la massima cornice di sicurezza” ha dichiarato il Prefetto “per far sì che un evento così significativo per il territorio si svolga all’insegna della collaborazione interistituzionale, consolidando il ruolo di Matera sullo scenario internazionale come simbolo di incontro tra storia e innovazione”.