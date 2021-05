E’ una fatica di Sisifo ( se non sapete chi era è la volta buona per sfogliare testi di mitologia) che ci riporta sempre allo stesso punto: per tenere pulito occorre evitare di sporcare. Si risparmiano tempo e denaro. Così i maleducati, zozzoni, con la facciatosta a volte di restare impuniti ( ci vorrebbero una telecamera e controlli ovunque) abbandonano sacchetti di rifiuti in una cantina dei rioni Sassi, sotto un viadotto, in un casello ferroviario o una casa cantoniera abbandonata deturpando il paesaggio. E con loro alcuni proprietari di Fido,che se ne fregano di raccogliere gli escrementi con una bustina di plastica, gli incorreggibili dell’abbandono di ingombranti accanto ai cassonetti di indumenti usati e via elencando. Serve una campagna di sensibilizzazione reale, sul campo, visibile, e virtuale (quest’ultima sfuggente e spesso confusa tra la marea di messaggi che passano su social e tv) oltre a sanzioni. Ma occorre anche un coordinamento istituzionali, in Prefettura, che è il luogo deputato a farlo per chiedere ai vari proprietari di strade e immobili in abbandono di fare fino in fondo il proprio dovere. E invece… Matera – come osserva Antonio Serravezza, che tira fuori un puntuale report di degrado nelle escursioni del gruppo social ‘’sei di Matera se’’- paga alla vigilia di una ripresa della stagione turistica le pecche di sempre. Ne segnala un’altra che sono i trasporti e fa riferimento a quelli ferroviari. Attendiamo il completamento, ma fino al borgo La Martella della linea delle FS e che venga potenziata quella delle Fal. Ma siamo su un binario morto o quasi. Forse una Messa potrebbe contribuire a liberare le anime del Purgatorio ferroviario in cui versa la Città dei Sassi. Vai Antonio. E uniamoci in preghiera. Chissà che non serva a qualcosa.



LA NOTA DI ANTONIO SERRAVEZZA

Ci facciamo sempre distrarre ma sinceramente io sono dell’avviso che Matera ha ancora tantissimi problemi o chiamiamole simpaticamente palle ai piedi che fino a quando non saranno risolti o estirpati non mi sento di dire che sia una città smart o una città 4.0.

Due sono le peculiarità che non fanno crescere la nostra città. La prima è un problema storico e incancrenito. Il collegamento ferroviario che non si riesce a cancellare e modificare con una tratta moderna in sostituzione dei trenini delle Fal e ci porti in trenta minuti a Bari. La capoluogo pugliese è inutile nasconderlo ma è il nostro hub che ci aiuta ad essere collegati con l’Italia e il mondo intero ed è la porta di entrata per la maggior parte dei turisti che visitano la capitale europea della cultura e che permette di spedire i nostri prodotti attraverso il suo porto marittimo.



Il secondo problema siamo noi cittadini che sbraitiamo e contestiamo qualsiasi piccola sciocchezza ma non vogliamo contribuire in prima persona a mantenere un certo ordine e puliti i luoghi pubblici. Il servizio per la raccolta differenziata è partita da pochi mesi e possiamo essere soddisfatti ma c’è una parte di cittadini che sono i “ghost” della cattiveria, cioè coloro che si pensano di essere intelligenti lasciando i loro rifiuti lungo le strade di periferia o di campagna, mentre altri e penso siano abitanti dei Sassi che stanno imbottendo le case e le grotte abbandonate con i loro rifiuti. Questi “ghost imbecilli” lo sanno che tutto ciò si riversa anche su di loro oltre che su tutta la comunità? Sia economicamente che igienicamente. Pensate al periodo estivo quando il caldo farà aumentare la putrefazione dei residui abbandonati, gli animali, gli insetti, le zanzare. Sì perché fra qualche mese anche i “ghost” inizieranno a lamentarsi con l’amministrazione comunale per la mancanza di disinfestazione contro le zanzare e altri insetti.

Suggerisco all’amministrazione comunale a pensare ad una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini affinché il senso civico sia maggiormente diffuso tra tutti i cittadini di Matera.