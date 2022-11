Maleducati ad Agna ? Sentenze all’inglese…anche da noi.

Siamo alle solite. Se sporchi, abbandonando rifiuti dove capita ( da quelli speciali agli ingombranti) dovresti rifondere la comunità locale mettendoti a lavorare per essa, cominciando con il ripulire i luoghi insozzati. In Inghilterra è la norma dove le sentenze compensative illuminano la giurisprudenza dei giudici , anche perché il controllo del territorio, preceduto da campagne di prevenzione, educazione e senso di responsabilità,sono realtà. Da noi, vuoi per assenza o ‘’superficialità’’ di queste condizioni è difficile, a volte episodico, se non fosse per le telecamere itinerante, pizzicare i maleducati. Sarebbe una soluzione. Antonio Serravezza continua a segnalare,a volte con sconforto, l’indecenza degli abbandoni di rifiuti al rione Agna. Ma allo stesso tempo apprezza impegno e azione di alcuni operatori del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, che hanno ripulito un’area. Bene. Ma occorre la gestione. Spazio ai privati per le adozioni. C’è un regolamento comunale. Ma fatevi avanti.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Non termina il sistema dell’abbandono di materiali vari lungo l’anello di Agna Le Piane. Purtroppo c’è qualcuno che non ha compreso che i materiali pericolosi devono essere portati nel centro di raccolta pubblico in via Montescaglioso. Tra i rifiuti abbandonati in questi ultimi giorni c’è anche un tubo in eternit che non può essere abbandonato al margine della strada e ai campi appena arati e pronti per la semina del grano.



Manca un controllo sistematico degli enti competenti per trovare e multare chi si rende tranquillamente e facilmente contro i regolamenti elementari della convivenza civile. Comunque devo far presente che qualcosa si sta facendo è un gran pezzo di terreno comunale abbandonato da anni e rasente le case del rione Le Piane è stato ripulito da una squadra di operatori del Consorzio di bonifica. Questi residui di terreno dovrebbero essere gestiti tramite i privati altrimenti passeranno altre decine di anni nell’ abbandono totale con proliferazione di animali selvatici.