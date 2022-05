Difesa a spada tratta, come si dice un tempo, per evitare uno scempio con il progetto di Cava a Monte Crugname. Il sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, non ci sta e chiarisce come stanno le cose riportando, punto per punto, l’operato dell’Amministrazione comunale e i ”passaggi” della Regione Basilicata. E chiede, senza mezzi termini, che da via Anzio revochino quella delibera. Il comprensorio ”verde” della zona non si tocca nemmeno con un bobcat. Ci mancherebbe. La natura ha impiegato secoli per realizzare quel polmone verde e lo si vuole cancellare? Non se ne parla nemmeno. Sarebbe una contraddizione visto che si parla di Agende verdi, 2020, 30,40 e 50. La cava ci porterebbe subito a zero. E vogliamo difendere il pianeta, la Basilicata, alle prese con altre forme di devastazioni e inquinamenti,che hanno responsabilità precise.



COMUNICATO STAMPA

Il Sindaco Maglione interviene sulla questione

“Cava di Monte Crugname”

È bene subito chiarire che, da quando io sono Sindaco, il Comune non ha dato alcuna

autorizzazione né parere in merito al procedimento autorizzatorio relativo alla coltivazione

mineraria di quarzareniti avviata nel lontano 2015 dalla società Costantinopoli srl.

In questo tipo di autorizzazioni il Comune esprime una semplice attestazione

urbanistica come ha fatto in data 07.11.2017 con nota prot.0029014.

Ciò detto e ribadito, mi auguro una volta per tutte, proviamo a fare un ulteriore

chiarimento.

L’Amministrazione Maglione intende tutelare ogni aspetto paesaggistico, storico,

archeologico del nostro territorio senza se e senza ma.

Siamo in un momento in cui occorre, più che mai, informare e non disinformare se si

vuole ottenere il risultato della coesione e della condivisione da parte dell’intera comunità

cittadina.

In data 04.05.2022 la Regione ha adottato la delibera di Giunta n.253/2022 con la

quale ha espresso il Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale ed ha rilasciato

l’Autorizzazione mineraria e l’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera limitatamente alle

sole prime due fasi di coltivazione (primo stadio autorizzativo).

Subito dopo l’adozione di questo atto, il giorno dopo, ho inviato una nota pubblica

con la quale così mi sono espresso: “chiedo di revocare la suddetta delibera di giunta, e

la riapertura dell’istruttoria per consentire alla Soprintendenza, con la quale ho già

interloquito, di esprimere compiutamente il parere di propria competenza, possibilità di

fatto negata in questo momento”.

Il giorno successivo,06.05.2021, insieme al Vicesindaco Vincenzo Castaldi, ho

incontrato l’assessore regionale all’ambiente, Cosimo Latronico, in carica da pochi giorni,

al quale ho rappresentato che già con nota del 18/03/2022 io stesso avevo formalmente

chiesto alla Regione di “rivedere” il verbale del CTRA (Comitato Tecnico Regionale per

l’Ambiente) con il quale il 27.10.2021 veniva confermato il parere positivo al rilascio del

Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, all’Autorizzazione mineraria e

all’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera limitatamente alle sole prime due fasi di

coltivazione.



Più specificatamente ho chiesto di procedere ad una nuova convocazione della

Soprintendenza per poter stabilire in via definitiva i tempi necessari per acquisire il parere

in ordine all’apposizione del vincolo archeologico ai sensi del DM 22/12/1983 che

configurerebbe anche l’interesse paesaggistico della zona ai sensi dell’art.142 c.1 lett. m

del D. Lgs. 42/2004.

In questa nota ho sostenuto la necessità che le Istituzioni, difronte ad iniziative

imprenditoriali di forte impatto ambientale, procedano al governo dei legittimi interessi

del privato e del pubblico con rigore, equilibrio e buon senso.

Due giorni fa l’assessore regionale Latronico ha diffuso un comunicato con il quale ha

ribadito, evidentemente a seguito delle interlocuzioni intercorse con il nostro comune, di

aver chiesto alla dott.ssa Luigina Tomay (Soprintendente Archeologia Belle Arti e

Paesaggio della Basilicata, succeduta lo scorso 15 novembre, a Francesco Canestrini) di

attivare quanto necessario per definire, anche con riferimento al Piano Paesaggistico in

itinere, i perimetri delle aree classificate Beni Paesaggistici – come aree di valore

paesaggistico legate anche alle testimonianze archeologiche della presenza antropica nei

territori – con specifico riferimento all’area nord della Basilicata, ad iniziare dal Comune di

Melfi.

Non è la politica urlata che può risolvere questi temi.

Occorre essere uniti, seri e trasparenti.

Non abbiamo nulla da nascondere, siamo convinti che ogni azione, confronto o atto

devono essere leali, trasparenti e realmente tesi a raggiungere l’obiettivo.

Questa è l’ottica con cui l’Amministrazione agisce ed agirà.

Melfi, 12 maggio 2022.

Giuseppe Maglione