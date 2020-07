“Sotto c’è una grotta che i frati usavano per conservare il vino e gli alimenti”. Il mistero, fra storia e leggenda, quasi il mito delle caverne dei briganti, è rilanciato da un anziano che vive da queste parti. Dove siamo? Come dimostrano le appena visibili mura amate da arbusti, alberi e quindi vegetazione naturale varia, siamo su un boccone di terreno che tiene in custodia la chiesetta intitolata alla Madonna della Nova.

Che dovrebbe, ma ancora dobbiamo riferisci a immagini d’una decina d’anni fa, custodire a sua volta affreschi cinquecenteschi della cappella ai suoi tempi tenuta dai monaci dell’Abbazia di Montescaglioso. Ma la memoria storica della zona ci sta facendo capire che da queste parti, insomma, esistono anche una grotta separata dalla cappella e, poi, un’altra arcata a circa 500 metri di distanza da questi ruderi risucchiati dalla natura.

Anni or sono, sempre dovendo rendere grazie in pieno alle parole dell’anziana guida quasi fino agli anni Cinquanta ancora, il popolo dei credenti – o dei creduloni (dipendentemente dal punto di vista) – delle campagne al fine di chiedere la pioggia al suo dio portava alla madonna dipinta su queste pietre taniche colme d’acqua da benedire. Il grano, il raccolto, la vita quotidiana. Tutto con il richiamo a un rito quasi precristiano. O proprio pagano, insomma. A ricordare quanto e come e perché la fede non è altro che supposizione. Un mito da coltivare a occhi bendati, perfino.

Pellegrinaggi a parte, gli affreschi di quest’anfratto di mondo e le pietre posate in un margine al limite fra fontane nominate nel e dal tempo e i collegamenti esterni alla Storia, meritano un’opera compiuta di pulitura; nel senso che servirebbe sfoltire le ingiurie dell’abbandono. Almeno facendo respirare questo repertorio targato 1500 d.c. Fra la fonte dell’Acqua Calicchio, sottolineata nelle sue origini in quanto questi Calicchio presero parte alla formazione del sangue del gettonato e altisonante musico veneziano, Antonio Lucio Vivaldi e il sentore dell’aria agreste pomaricana del Campanaro.

Vorremmo che adesso, frane ed emergenze ulteriori a parte, s’usasse parte delle finanze del Comune di Pomarico, e magari non solo di quelle, a riportare la luce del sole su Madonna della Nova. Che, quasi non a caso, spunta su un panorama di Pomarico di sfuggente bellezza. Ricordarci sempre, sarà avere un’altra possibilità di valorizzazione del nostro pensiero positivo. Invece delle rassegnazione.