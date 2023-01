Lush spring prize 2023 …C’è anche la nostra Roccia Viva

Un premio internazionale legato alla cultura della sostenibilità e alla tutela di un Pianeta, che ha già fatto sentire ”forte” il suo grido di allarme o messo a nudo ferite laceranti come lo scioglimento dei ghiacciai, la desertificazione delle foreste amazoniche in fiamme o la scomparsa di boschi di altri Paesi, a causa di cambiamenti climatici o di episodi dolosi o, peggio, della speculazione dell’uomo che ha sperperato e, purtroppo, continua a farlo un patrimonio verde di ”equilibri” millenari. Ma ci sono, per fortuna, piccole realtà, composte da giovani e anziani, che resistono e hanno un progetto concreto per restituire almeno in parte, e con un impegno quotidiano, quello che è stato sottratto alla natura. E’ il caso dell’associazione Roccia Viva di Matera, città che con i rioni Sassi e l’habitat rupestre è patrimonio dell’Umanità dal 1993, che sta portando avanti un progetto di rigenerazione periurbana di aree degradate, con la piantumazione e la cura continua di alberi di diverse tipologie. Merito della caparbietà ”visionaria”, fino a qualche anno fa, di Pietro Franco e dei tanti amici che stanno condividendo un percorso visibile da lontano. Le piante son lì su quel pendio, che un tempo era brullo,per una ”Rigogliosa Primavera” che è la traduzione in italiano del premio internazionale ”Lush Spring”. Ci auguriamo che questa buona pratica,che richiede tanta buona volontà, sia tra le vincitrici di Lush Spring e che possa ”contagiare” positivamente anche altri. Seguiamo dagli inizi l’azione che Roccia Viva porta da tempo sul territorio, rivolgendosi anche i ragazzi delle scuole dell’obbligo, che rappresentano il miglior investimento per un futuro a tutela dell’ambiente. E abbiamo letto con piacere quanto riportato nella nota ufficiale, nella universale lingua inglese, del premio ” Lush Spring” di quest’anno. C’è anche Roccia Viva. tra i 73 progetti in concorso, e ci è sembrato giusto dare notizia della articolata iniziativa, che vi invitiamo a diffondere anche tra quanti hanno un’anima verde o non si sono ancora impegnati per averla… Il comunicato, che abbiamo tradotto, è una bella pagina di buone intenzioni, di tanto senso pratico e di riconoscimenti che possono venire a quanti alla natura ci tengono lavorando in silenzio e producendo tanti fatti. Il cantiere progetto di ” Roccia Viva” per Lush Spring, la ”Rigogliosa primavera” è lì e la natura ringrazia …



IL PREMIO LUSH SPRING PRIZE 2023

Annunciata la lista dei finalisti del Lush Spring Prize 2023

73 progetti da tutto il mondo sono stati selezionati per il Lush Spring Prize, che assegna £ 225.000 alla rigenerazione ambientale e sociale. Il Lush Spring Prize ha ricevuto più di 350 candidature. Sono rappresentati Più di 40 paesi nell’elenco finale ,che include le candidature di tutti continenti, tranne l’Antartide. L’elenco dei finalisti è vario e abbraccia più bioregioni e molti approcci diversi di progettazione e lavoro rigenerativo. I lavori possono essere visionati sul sito Web di Spring Prize: springprize.org. Tra le diverse proposte presentate emergono alcuni temi comuni. Molti dei progetti selezionati sono gestiti e modellati dalle comunità. Sebbene molti lavorino su scala relativamente piccola, nel loro Insieme rispondono alle sfide globali e ai loro effetti domino. Ad esempio l’emergenza legata al cambiamento climatico, la pandemia di COVID-19 , l’impatto della guerra in Ucraina sull’Europa e in generale parte nel Sud del mondo. I gruppi indigeni che vivono in tutta la bioregione amazzonica sono in prima linea a difendere le foreste pluviali, contro le compagnie di sfruttamento di combustibili fossili. Tutto questo mentre molte organizzazioni ,in tutto il mondo, utilizzano pratiche rigenerative per incoraggiare iniziative a sostegno di ” salute e resilienza” di fronte alle crisi climatiche e agli impatti che si stanno già facendo sentire. La pandemia di COVID-19 ha ritardato lavori importanti e ha messo a rischio molte comunità. Molti dei progetti selezionati, nonostante si concentrino sulla rigenerazione ambientale, hanno incluso nel loro lavoro risposte a questo problema. Vanno dalla creazione di centri sanitari comunitari , sostenuti e basati su “valute” alternative, baratto o economie solidali, per la cura di persone alle prese con problemi di salute mentale. Una sfida: comprendere e dimostrare l’interconnessione tra il prendersi cura delle persone e prendersi cura della popolazione del pianeta. Nonostante queste sfide scoraggianti, tutti i progetti nella rosa dei candidati stanno dimostrando un’alternativa al disastro climatico, al collasso ecologico, al conflitto e alla disuguaglianza. Insieme offrono una storia di speranza, resistenza e azione pratica olistica, riqualificando modi di vivere in armonia con la natura e con gli altri.



È così generare risorse rinnovabili, ripristinare gli ecosistemi, alimentare la solidarietà e costruire salute, integrità e resilienza. Stanno riportando la vita negli oceani e nei territori danneggiati , in modo che il canto degli uccelli possa essere ascoltato di nuovo durante la primavera. Cos’è il LUSH Spring Prize? Il LUSH Spring Prize è un’azione congiunta tra LUSH Cosmetics e Ethical Consumer. E’ al suo quinto ciclo di premiazione, iniziato nel 2017. Al termine della premiazione nel 2023, lo Spring Prize avrà distribuito nel mondo più di 1 milione di sterline a progetti rigenerativi . Il LUSH Spring Prize nasce per sostenere progetti rigenerativi che vanno oltre la sostenibilità ,con un approccio -nella totalità- per ripristinare la salute ecologica dell’economia e dei sistemi sociali. Ha lo scopo di sostenere coloro che si stanno impegnando per un mondo più sano di come l’hanno trovato e stanno attivamente ripristinando tutti i sistemi che ne fanno parte. Sostenendo progetti rigenerativi, il Premio di ”Rigogliosa’ Primavera” spera di elevare il profilo del movimento nel suo insieme per ispirare più individui, gruppi, comunità, finanziatori, piattaforme multimediali e aziende con cui iniziare a interagire processi rigenerativi.

Il progetto di Rocciaviva è finalista per il Premio Giovani Progetti. Questo premio è destinato a gruppi comunitari, organizzazioni, reti e giovani imprese (1-5 anni) che hanno una comprovata esperienza e ne stanno cercando di più finanziamenti per espandere o sviluppare il loro lavoro per migliorare i sistemi ecologici e sociale. Ci sono almeno tre premi in questa categoria, che assegnerà ciascuno fino a £ 20.000