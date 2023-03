Lo scempio nel paesaggio culturale di Murgia Timone e l’interesse del ‘particulare’ degli operatori e del Comune

scritto da Vanni Saponaro

Sono passati 680 giorni senza che il Comune di Matera e L’Ente Parco della Murgia Materana

abbiano alzato un dito sulla questione dei lavori effettuati, mai consegnati e abbandonati di

Murgia Timone. Lavori realizzati dagli architetti baresi Russo, padre e figlio, vincitori di un bando

pubblico indetto da Invitalia che va sotto il nome di Parco della Storia dell’Uomo.

Era infatti il 13 maggio 2021 quando il Consiglio Comunale di Matera, dopo aver acquisito la

relazione conclusiva della Commissione speciale sul tema che aveva audito numerose persone,

anche di caratura nazionale e internazionale, istituita e presieduta dal consigliere Doria, ha

approvato all’unanimità un ordine del giorno che sostanzialmente chiedeva al Comune di

condividere con il consiglio il piano di gestione del sito, il relativo bando per la fruizione dello

stesso e infine chiedeva di ripristinare lo stato dei luoghi.

Di tutto questo a oggi non è stato fatto nulla, tanto che un gruppo di otto consiglieri di minoranza

ha chiesto e ottenuto la convocazione di un Consiglio Comunale aperto, che si è tenuto il 24

marzo, per porre nuovamente la questione all’attenzione del Sindaco e del Presidente dell’Ente

Parco, entrambi presenti alla riunione.

Osservando il tutto dall’esterno mi è apparsa chiara una nuova e diversa motivazione che ha

portato a questa richiesta, rispetto al passato. A smuovere le acque putride di questa situazione è

stata la preoccupazione delle associazioni di categoria e degli operatori turistici, che vedendo la

nuova stagione turistica all’orizzonte, lamentano il danno che il protrarsi della chiusura del parco

apporterà al loro lavoro.

Questione certamente esistente ma a mio parere marginale rispetto alla gravità delle cose

accadute a Murgia Timone.

Ho anche percepito nell’aria una certa rassegnazione, del tipo: oramai la frittata è fatta vediamo

come dobbiamo “appattidare” le cose per far continuare indisturbato il circo del turismo.

Tra i Consiglieri, tranne lodevoli eccezioni che tra l’altro si sono fatte sentire anche durante questi

680 giorni di silenzio, è stato tutto un “ci so i e ci si tu”.

Per fortuna Pasquale Doria nell’intervento conclusivo ha cercato di riportare il dibattito fuori dalla

cagnara in cui era stato portato, ricordando la natura transitoria del ruolo di Consiglieri Comunali e

viceversa della natura permanente del loro operato (o del non operato) in relazione a un

patrimonio comune appartenente sia alla maggioranza che alla minoranza. Ha inoltre ricordato

che si tratta di un patrimonio dell’intero Mediterraneo e di interesse mondiale.

Purtroppo i valori espressi da questo consiglio comunale sono molto esigui, per non dire rasoterra,

e ascoltando i battibecchi e gli pseudo-ragionamenti esposti, si capisce perfettamente del perché

Matera verse nelle condizioni tragicomiche attuali.

Personalmente vorrei ricordare al Sindaco, cosa che nessuno ha fatto, che il luogo di cui si parla

oltre a essere di proprietà del Comune, ricade all’interno del Sito Unesco di cui lui è il principale

responsabile. Certamente il presidente Lamacchia ha delle enormi responsabilità, se non altro

perché non si è recato alla conferenza di servizio dove si sarebbero discussi i lavori da effettuare,

mandando invece una lettera (agli atti) in cui sostanzialmente dice “fate quello che volete”.

VERGOGNOSO!

Il Sindaco di Matera Domenico Bennardi ha anche un’altra grave responsabilità, condivisa con tutti

quelli che l’hanno preceduto, quella di non aver fatto ancora nulla riguardo la stesura e

l’approvazione del regolamento e del Piano di Gestione del Sito Unesco, di cui la città si sarebbe

dovuta dotare da 30 anni.

Al Sindaco e al Consiglio Comunale tutto, vorrei sommessamente ricordare che qui non è solo un

problema turistico, né tantomeno un problema di rimozione di quelli inutili e inaccettabili massi

buttati sulla Murgia. Qui parliamo di un parco Archeologico Storico e Naturale e di un sito Unesco

Patrimonio Mondiale dell’Umanità, dove si è permesso a due “architettucoli qualunque” di

stravolgere l’oggetto stesso del patrimonio, cioè quello che maggiormente lo qualifica, il

paesaggio; quel paesaggio definito culturale dall’Unesco che Murgia Timona incarna.

E’ infatti proprio grazie all’individuazione di questo criterio del paesaggio culturale, usato per la

prima volta per Matera dall’Unesco, a qualificare il valore assoluto e mondiale di Murgia Timone.

Cari consiglieri, un “paesaggio culturale” non è una campagna dove edificare muretti a secco fuori

contesto per convogliare mandrie di turisti, in una sorta di tratturo 2.0. Muretti che qualcuno si è

inventato fuori dal progetto, tanto che il RUP del progetto Invitalia, per sua stessa ammissione in

audizione, ha detto di non sapere chi li ha costruiti. Nelle stesse audizioni della commissione

speciale i fondatori e estensori del piano del Parco hanno sostenuto che molti dei lavori sono stati

eseguiti dove non si sarebbero potuti fare, perché ricadenti nella zona a massima tutela (la zona A)

e non come sostenuto da Invitalia nella B.

Vi rendete conto della gravità di quello che è stato fatto?

In tutto questo naturalmente c’è anche il classico convitato di pietra, la soprintendenza. Infatti ci

saranno state delle varianti in corso d’opera (che sfuggono agli atti pubblici) che hanno permesso il

delitto perfetto. Penso che i due baresi certamente non siano stati così ingenui da non farsi

produrre un verbalino per giustificare l’ingiustificabile. Certamente ci troviamo nella classica

situazione dove le “carte a posto” cantano, di nascosto, e lo scempio è palese.

Un paesaggio culturale è tale perchè mostra il valore che il luogo fisico ha assunto nel tempo

(millenni nel caso incredibile di Matera), grazie all’operato dell’uomo.

Oggi dopo l’intervento dei due architetti baresi abbiamo un nuovo paesaggio, ma che non ha

nessun valore aggiunto. Abbiamo semplicemente un paesaggio culturale irrimediabilmente

compromesso dalla superficialità e la presunzione, in particolare del giovane architetto Russo, che

malauguratamente ha vinto il bando con il suo studio, che ha voluto lasciare la sua inutile

impronta dove non avrebbe dovuto e potuto.

Tutto questo, caro Sindaco Domenico Bennardi, se il sito Unesco avesse avuto un regolamento e

un piano di gestione, non sarebbe potuto accadere. Come non sarebbe successo che una troupe

cinematografica sequestrasse i Sassi di Matera per mesi e ne facesse scempio.

Quello che a mio parere bisogna fare, considerando che i lavori a quanto pare non sono mai stati

consegnati e quindi mai recepiti, vanno contestati in toto e chiesti i dovuti risarcimenti.

Nel frattempo con lavori di somma urgenza si spostino quegli orribili massi dai costoni rocciosi e si

prosegua speditamente, possibilmente senza aspettare le elezioni, a incardinare il bando di

gestione del sito considerandolo per quello che è, un patrimonio unico e inestimabile che va

tutelato e preservato per i posteri, prima che sfruttato a fini meramente economici.

E’ ora, caro Sindaco, che si assuma le sue responsabilità e che metta mano, con assoluta urgenza,

alla questione. E’ ora che si vada avanti con il piano di gestione del Sito Unesco, di cui i Sassi sono

parte integrante, affinché quello che succede lì e quello che è successo a Murgia Timone non

possa più accadere.

Al presidente Lamacchia, sinceramente, chiedo solo una cosa. Non perché lo assolvo, come fa il

consigliere Montemurro, adducendo le motivazioni più varie tipo che l’ente si trovi in cattive

acque a causa del poco personale, della regione, delle cavallette o di altre punizioni bibliche, no.

Semplicemente le chiedo solo di dimettersi, per manifesta incapacità.