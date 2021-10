Che cosa succede allo Jesce? A chiederlo ormai sono in tanti e quanti hanno fatto una capatina lungo il torrente che giunge nella gravina di Matera ha trovato una amara sorpresa…Da qualche tempo è in secca e lo Jurio, laghetto perenne a memoria d’uomo, ha ridotto di molto il suo livello. Le cascatelle (visibili a distanza e da punti raggiungibili in modo piuttosto impervio) sono scomparse. Mistero da notti di plenilunio o di Halloween , sommovimenti di madre natura o dell’ombra dell’uomo ?