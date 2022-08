Lo Jesce in secca ma ”limaccioso” il torrente gravina

Sono i paradossi della natura e dei corsi di acqua che raggiungono la ” Gravina” di Matera. E così mentre lo Jesce è in secca, così come alla confluenza con il torrente ”Gravina”, il corso d’acqua che scorre tra i rioni Sassi e l’altipiano murgico, laddove è la ”passerella” in legno che conduce ai percorsi nel Parco, è limaccioso o torbido se preferite. A segnalarcelo l’amico Cosimo Buono, con due scatti che la dicono tutta sullo stato di salute dei due corsi d’acqua. Vecchi problemi di sorgenti in secca o ”costrette” a monte a prelievi per vari usi e di un ”torrente” gravina che proprio non riesce, fatta eccezione per i periodi di piena a essere come le ”chiare e fresche dolci acque” di petrarchesca memoria. Giriamo la segnalazioni a tutti i i referenti di quegli Enti, territoriali e regionali, che dovrebbero spendere più attenzione ed energie per la tutela dei corsi d’acqua. Così come per i percorsi della passerella in legno ( il ponte Tibetano della Basilicata è a Castelsaraceno e basta) sul torrente gravina. Troppi incidenti. Serve vigilanza, prima che sia troppo tardi…