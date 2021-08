Sogni nel cassetto? Ma no. Solo buon senso e una precisa richiesta di chiudere per sempre – con la bonifica- il capitolo, fatto di tanta pagine scure, della discarica DI rifiuti di borgo La Martella. A sollecitarla Giovanni Limite, un cittadino che non molla, per alcuni ”rompiscatole”, ma che sui temi ambientali, del decoro urbano e del patrimonio si è sempre impegnato anche da consigliere comunale, nella Prima Repubblica, dai banchi del partito liberale. Altri tempi. Ma i problemi della discarica sono ancora lì e Limite, accanto alla bonifica che dovrà essere portata avanti, per superare l’infrazione comunitaria, con un progetto di Invitalia (bloccato dopo l’incendio del 4 agosto scorso) auspica che quell’area diventi un grande polmone verde per La Martella e per Matera. Un ” parco” a La Martella con tanti alberi, come si dovrebbe fare dopo una bonifica o quando si ultima la coltivazione di una cava. Si doveva fare qualcosa di simile per la vecchia discarica cittadina di San Vito. E invece… La memoria delle cose non fatte è lì e,quindi, si volti pagina. Di seguito le riflessioni di Giovanni Limite sulla precarietà di un sito, la cui storia si chiuderà solo con la bonifica (con un progetto da rivedere dopo l’incendio) e la riqualificazione dell’area come riporta il servizio https://giornalemio.it/ambiente/progetto-bonifica-discarica-matera-slitta-al-2023-nel-frattempo-controlli/ sul vertice al Comune con l’assessore regionale all’ambiente Gianni Rosa



Le riflessioni di Giovanni Limite

LA DISCARICA DI LA MARTELLA A MATERA BRUCIA

…O meglio, dovrebbe, chiamarsi piattaforma ecologica. In realtà è uno scandalo a cielo aperto, che mina la salute pubblica e che è contro ogni principio di tutela del territorio perchè:

-I rifiuti solidi urbani sono stati abbancati così come arrivavano ed è facile notare, a prima vista, che non subivano alcun pretrattamento o differenziazione a seconda della composizione. Quindi noi pagavamo un servizio con un impatto devastante sull’ambiente circostante. Con il conseguente il danno ambientale e la beffa del costo che sostenevamo (e che sosteniamo)

-Non esistono opere di contenimento e di deflusso dell’acqua piovana. Di conseguenza nella vasca che accoglievano gli ultimi rifiuti si formò un lago di percolato, pericolosissimo per l’inquinamento delle falde acquifere e per l’intero sottosuolo della zona. Si è verificato una situazione assurda, con le aziende della zona che hanno dovuto raccogliere e canalizzare anche le acque di prima pioggia e per la discarica si permette questo scempio ambientale

– su questa montagna informe di rifiuti urbani ammassati, con un lago di percolato al centro, si continuava a sovrapporre altri rifiuti, creando una collina, il cui peso graverà sempre di più sui teli a protezione del fondo, creando un disastro ambientale i cui sono a carico dei materani.

– sulla sommità della vasca si vedono degli anelli in cemento, malamente sovrapposti, che dovrebbero raccogliere il biogas all’interno dei rifiuti, ma sono senza tubi di raccolta e quindi tutti i gas venefici, a partire dal metano e a seguire l’idrogeno solforato, il monossido di carbonio e l’ammoniaca, vanno direttamente in atmosfera per inquinarla. Sarebbe interessante fare delle ‘misure’ per saper che cosa respirano gli abitanti della zona.

-l’aria che si respira nei pressi è piena di ‘mercaptani’ e, in condizione di assenza di vento, la provinciale che costeggia la discarica è quasi impercorribile per quanto rileva l’olfatto

-una bassa rete metallica cinge la vasca e il terreno che la circonda non ha alcuna protezione, quindi gli inquinanti liquidi possono migrare senza alcun contenimento. Inoltre la fauna della zona puo’ essere portatrice di malattie per l’uomo, giacchè è facile entrare in contatto con i rifiuti. Peniamo anche alle aziende avicole, lattiero casearie e zootecniche della zona.E anche il problema della derattizzazione è preoccupante,

-Le discariche, così come si presentano,si configurano come delle bombe ecologiche e non è escluso che alcune malattie, che colpiscono i materani, possano avere origine dalla devastazione che si produce ogni giorno sull’ambiente.

– Se non si vogliono altri eventi catastrofici l’Amministrazione comunale ( c’è il progetto di Invitalia ndr) deve provvedere immediatamente a risanare quell’ambiente,a risanare quell’ambiente, a fare le dovute bonifiche, come vogliono le normative comunitarie. Accuratamente. Prima di tutto bisogna pianificare l’appariscente sovrabbanco creato col sovrapporre strati di rifiuti. Con l’ultimo incidente ci fa capire che non bisogna temporeggiare con le bonifiche. Altrimenti da ”capitale della cultura” passeremo a quella dei ‘disastri ecologici”

Giovanni Limite