Lecci e preghiere… comitato Agna Le Piane con la fede per il verde

Beh. La voglia di fare ce l’hanno e al quartiere Agna Le Piane non stanno ad aspettare che la ”manna” (mano alla Bibbia e al Vocabolario se non sapete cos’è) scenda dal cielo…E così sabato 12 via alla piantumazione dei lecci in alcune zone del quartiere. Un consiglio? Dategli un nome in modo che possono essere adottati. Magari a ciascuno dei candidati sindaci che aspira a diventare candidato sindaco di Matera. Provocazione? Ma no, buone pratiche in preghiera…

IL COMUNICATO STAMPA

Il Comitato di quartiere Agna Agna Le Piane, nell’ambito della propria azione di promozione e sollecitazione socio culturale, comunica che , in collaborazione con “il Sicomoro” e “La città Essenziale” e con il patrocinio del Comune di Matera , realizzerà la manifestazione “A tutto leccio” il prossimo 12 aprile 2025.

Il Comitato, infatti, piantumerà 10 alberi di leccio all’interno di diverse aree verdi del quartiere così come indicate nel parere del competente Ufficio Parchi e Verde Urbano Prot. n. 28789/2025.

La prima piantumazione sarà effettuata nell’area verde di piazza/slargo Sant’Ilario (incrocio via Farina -via Ricciardi).

Successivamente, alle ore 10:30 circa, si proseguirà a piedi verso gli altri luoghi del quartiere (via dell’Ariete angolo via dei Pesci e piazza delle Costellazioni) scelti per la piantumazione dei restanti lecci, per concludere l’evento con un momento di preghiera in piazza delle Costellazioni.