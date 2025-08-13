Le tante domande senza risposte di Cova Contro su Tempa Rossa

Quella che vedete in copertina è una delle numerose foto a corredo di un articolo pubblicato oggi su Cova Contro e riferite all’impianto di Tempa Rossa in cui l’autore, Giorgio Santoriello, fornisce la data della stessa e chiede: “2024 – sostanze chimiche tossiche sversate e di cui ignoriamo nome e composizione. Almeno gli operai intervenuti a pulire conoscevano la scheda tecnica del prodotto o no? L’eventuale pericolosità? La gestione di perdite come questa è stata affidata a personale interno di Total? Se sì, perchè non è stato affidato a ditte esterne specializzate? Total sta spendendo per quello che serve in questi casi o sta risparmiando? Questi sversamenti sono stati dichiarati, registrati, condivisi con altre autorità? Gli operai avevano i giusti DPI? La loro mansione prevedeva anche questo tipo di intervento? Il DVR aziendale dove è consultabile?” Tutte queste domande a cui difficilmente si riceverà risposta ufficiali, così come a tutta una serie di questioni che si pongono guardando le altre numerose foto pubblicate a corredo del medesimo articolo che, si legge: “risalirebbero al periodo 2021-24, ne pubblichiamo una sintesi sperando che da questa pubblicazione parta tre le varie cose anche un dibattito concreto e costante.” Possibile che in una regione come la Basilicata così segnata da decenni di trivellazioni, che non hanno portato quell’Eldorado paventato e che invece si sta spegnendo anno dopo anno (come rilevano implacabilmente i dati ISTAT), si sia costretti ad augurarsi un così banale minimo sindacale? E che non esistano risposte ufficiali e siti ufficiali in cui trovare le risposte richieste? Possibile, se lo scenario è quello ancora una volta denunciato in questo pezzo di Santoriello (che con l’associazione Cova Contro -lo ribadiamo ancora una volta-svolge un preziosissimo lavoro di sentinella del territorio lucano), ovvero che: “Non è possibile visitare gli impianti, non è possibile farlo a sorpresa, non è possibile se a chiederlo è chi ha posizioni critiche.”….”Gli enti pubblici preposti ai controlli non solo non pubblicano foto interne dell’impianto (magari durante le ispezioni AIA) ma non hanno neanche mai pensato di piazzare una videocamera esterna che riprendesse l’impianto o le relative fiammate. Online non esistono analisi aggiornate sulle acque di falda, sugli alimenti locali, sullo stato delle sorgenti, sulla subsidenza o sismicità, i dati ai camini del sistema SME, non c’è nulla, solo un pugno di parametri in croce presi da centraline di cui non si conosce storia, calibrazione, manutenzione ed accreditamento.”….”avete mai visto gli enti di ricerca lucani svolgere indagini sugli impatti a Tempa Rossa? Indifferenza inconsapevole o convenienza calcolata?” Domande, domande , domande! Quelle di Santoriello che ovviamente in tutti questi anni non si è mai stancato di porre, anche a fronte di denunce e processi a cui è stato sottoposto ma che non lo hanno, fortunatamente per i lucani, fermato. Anzi, scrive sempre oggi: “Per questo esistiamo noi di Cova Contro: facciamo quello che gli altri non possono o non vogliono fare, diamo voce a chi non può permettersi di denunciare e non si fida neanche dell’anonimato garantito per legge dalle istituzioni. In attesa che la magistratura faccia il suo lavoro serve informare l’opinione pubblica, i guai devono andare in piazza altrimenti le ingiustizie vincono nell’ombra e nella prescrizione. Noi pubblichiamo in maniera inedita queste foto, esentandoci da spiegare tecnicamente il contenuto di ognuna, lo faremo in seguito e nelle sedi opportune. Siamo sicuri che queste foto di perdite di petrolio ed additivi chimici parlino da sole, ben più dei soliti comunicati stampa preconfezionati della Regione o di Arpab. Speriamo sia la magistratura, o i sindacati, o la cittadinanza o gli stessi lavoratori, a chiedere conto su un impianto che doveva essere nuovo e all’avanguardia ma che da queste foto sembra tutt’altro.” QUI IL LINK ALL’ARTICOLO. Cittadini, forze politiche, sindacati e sindaci non lascino che queste poche voci libere ed ostinate nella vigilanza di quanto ci accade intorno vengano isolate ed intimidite. Sosteniamole. Poniamo con più forza le stesse domande o anche altre. Chiediamo che la Total o altri rispondano, spieghino. Inaccettabili sarebbero ancora silenzio o denunce da parte di chi è nettamente avvantaggiato da uno smisurato potere economico.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.