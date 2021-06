Un colpo d’ala solidale per aiutare il simbolo della Primavera, della rinascita o della speranza come si ama dire dopo la lunga fase di confinamento domiciliare procurato dalla pandemia da virus a corona. E a chiederlo sono le rondini. La segnalazione di Rita, che ha tratto spunto da quanto fatto dall’amica Maria per salvare quel volatile migratorio, è un invito a provare a soccorrerle. Sono l’afa quanto gli uomini. Hanno bisogno di bere. Se lo fate, per esempio, per le piante che avete in balcone, in terrazzo beh tirate fuori un contenitore per l’acqua. Avrete contribuito a vederle volare nel nostro cielo azzurro… Passa Parola e doppia se avete il cognome ispirato al nome di un volatile.

IL MESSAGGIO DI RITA

SOS rondini

Oggi la nostra amica Maria mi ha detto che hanno salvato un rondine portandola al centro faunistico dove gli hanno comunicato che nella sola giornata di oggi ne sono pervenute più di 300. Stanno morendo di sete!! Mettete contenitori di acqua sui vostri balconi per loro sono nostre preziose alleate, mangiano centinaia di zanzare in volo.

Vi prego diffondete il messaggio! Grazie a tutti.