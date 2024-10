Le pale eoliche a Matera? Per Abiusi “irricevibili’’. Ma la risposta va data

L’assessore regionale all’ambiente ‘’facente funzione’’ Pio Abiusi, delega non retribuita che si è meritato sul campo nel rispetto delle tre “C’’ (competenza, continuità e cocciutaggine , quest’ultima da intendersi come sinonimo di testardaggine) ritorna in dettaglio sulla vicenda dei due progetti di Pale eoliche che privati vorrebbero presentare nel comprensorio di Matera. E spiega perché, tra distanze, procedure, tempi e maniche a vento flosce che Eolo da queste parti non può spirare. Con una frase colorita commenta che il Comune di Matera, e non solo, continua a pestare acqua nel mortaio…Ma serve dara una risposta scritta, carta canta, con tanto di motivazione. L’ Italia è il Paese dove il silenzio assenso muove anche il posizionamento di antenne da bande elettromagnetiche ( e in città gli esempi sono tanti e in itinere) di parchi eolici che circondano colli e deturpano il paesaggio come rischia di accadere a Bosco Coste di Grottole, con progetti di insediamento finiti anche su proprietà privata. E si finisce alle carte bollate, proprio perché gli Enti pubblici hanno poca acqua e perso il pestello del mortaio. Assessò, i problema è qui…



L’amministrazione comunale di Matera continua a pestare l’acqua nel mortaio.

Il 20 Marzo del 2024 la società E-Way 7 s.r.l. ha presentato la pratica per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Masseria Terlecchia Piccola” nel Comune di Matera .

Il progetto è costituito da 7 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 50,4 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale.

Il termine per presentare le osservazioni era fissato per il 26 Giugno 2024, l’amministrazione comunale pur avendo pubblicato sul suo albo pretorio dal 27 Maggio l’istanza per “l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto definitivo per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, ed opere di connessione annesse, denominato “Masseria Terlecchia Piccola”, costituito da 7 aerogeneratori e avente potenza totale pari a 50.4 MW, sito nel Comune di Matera” non ne era venuta a conoscenza perchè era impegnata a giocare ai quattro cantoni su chi dovesse occupare le remunerative poltrone assessorili. Quando poi ne è venuta a conoscenza ha continuato a pestare l’acqua nel mortaio.



La Regione Basilicata nel 2015 ha emanato la legge regionale n° 54 per il “recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del d.m. 10/9/2010”, essa è tuttora in vigore.

I criteri e le modalità di inserimento sono stabiliti dall’art.2 comma 1 del allegato A della predetta legge e tali disposizioni vanno applicate.

A fronte del Protocollo d’Intesa tra gli ex MIBAC e MATTM si instaurò una proficua collaborazione istituzionale per garantire una corretta gestione del territorio, un’efficace ed efficiente tutela e valorizzazione dei suoi caratteri paesaggistici,storici, culturali e naturalistico-ambientali e le parti dopo aver individuato la metodologia avviarono apposita istruttoria e giunsero alla individuazione delle aree e dei siti non idonei.

Tra le aree e siti non idonei all’istallazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono stati inseriti i siti patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Per i Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera che sono Patrimonio dell’Unesco IT670 è stato individuato un buffer di 8000 metri per l’installazione di impianti eolici di grande generazione.

La società E-Way 7 s.r.l. come previsto ha presentato lo Studio di Impatto Ambientale -S.I.A.- tra i documenti della procedura di Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)

Nel predetto Studio è riprodotta la figura che inquadra le opere di progetto rispetto alla LR n. 54/2015 e da essa si evince che le opere di progetto risultano inequivocabilmente nel buffer.

Emerge con chiarezza che è inutile proseguire nello esame della procedura atta a rilasciare le dovute autorizzazioni ma l’amministrazione comunale che ancora oggi occupa le lucrose poltrone assessorili non riesce a farlo presente alle amministrazioni di competenza. Noi da parte nostra lo abbiamo già fatto e senza aggravio per la collettività.

In buona sostanza la proposta contenente il progetto di un impianto eolico denominato “Masseria Terlecchia Piccola” da realizzarsi nel Comune di Matera è irricevibile.

x Associazione Ambiente e Legalità

Pio Abiusi

Matera, 15 Ottobre 2024