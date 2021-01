Ferite ancora aperte nella comunità Pomaricana. Due anni fa quel centro del Materano veniva colpito dall’ennesimo dissesto idrogeologico, con una fetta del centro storico interessato da crolli e con il conseguente temporaneo – si spera – abbandono in attesa di consolidamento, ricostruzione e rivalutazione. Naturalmente attendiamo l’avvio dei cantieri per capire come e quando potrà avvenire. La Basilicata, poi, frase fatta è una ‘’regione sulle stampelle’’ in movimento per cause naturali e per le tante sciagurate mancate scelte di ‘’prevenzione e tutela’’ del territorio compiute dall’uomo. Per cui nessuna sorpresa se le calamità arrivano puntuali o quando meno te l’aspetti. E allora per capirne un po’ di più è bene dare un’occhiata al passato, alle fonti archiviste, rispolverando la rivista ‘’Geologia dell’Ambiente Periodico trimestrale della SIGEA del 2019 e,in particolare, un corposo servizio del pomaricano Gianni Palumbo. E attraverso il racconto di amministratori, presidente del consiglio dei ministri ( la visita di Zanardelli del 1901) le interpellanze parlamentari, gli episodi di disseto, è possibile mettere insieme il rosario delle cause e degli effetti e delle occasioni mancate per voltare pagine. E, a proposito di pagine, il testo riportato ha dovuto fare i conti con un formato pdf bloccato, impaginato in maniera tale da procurare dissesti…Sono i pro e i contro della tecnologia, proprio come accade per la cura e la prevenzione del territorio. Buona lettura…



L’ARTICOLO

Le fonti archivistiche per un repertorio degli eventi franosi in territorio di Pomarico (Matera) dal XIX secolo ai

nostri giorni. La storia degli eventi come prodromo alla programmazione e prevenzione del rischio geoidrologico

Gianni Palumbo

Ispettore onorario per gli archivi e le biblioteche. Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia

e della Basilicata – MIBACT E-mail: info@culturemeridiane.org

È noto alla comunità scientifica che la definizione del rischio idrogeologico e la conseguente fase di pianificazione territoriale, se supportate da approcci multidisciplinari, risultano più efficaci. Le

serie di dati storici, in ambito di studio delle frane, sono sempre più attenzionate, soprattutto dai geologi, in particolare per quei movimenti franosi avvenuti in aree urbanizzate. Tuttavia, da alcuni

anni, su scala continentale europea assume sempre maggiore rilevanza l’accostamento degli studi e dei monitoraggi tecnici alla storia dei movimenti franosi avvenuti in qualsiasi area. Ne è testimonianza una banca dati europea realizzata nell’ambito del programma “European Programme on Climatology and Natural Hazard” denominata “Temporal Occurrence and Forecasting of Landslides in the European Community” (Casale

et al. 1994).

Diversi progetti, sul territorio italiano, stanno sempre più incalzando al fine di rendere maggiormente adese le

scelte di programmazione territoriale alla storia degli eventi che deriva, a sua volta, dalla conoscenza e dall’analisi di dati estrapolati con cura e attenzione scientifica dagli archivi statali (Archivi di Stato), e dagli archivi non statali di competenza delle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche (Archivi comunali, provinciali, regionali, Enti subregionali a vario livello, archivi privati tra cui anche quelli ecclesiastici).

Pertanto l’approccio multidisciplinare fa in modo che la memoria storica, attraverso la raccolta dei dati, possa essere finalizzata a una più completa ed esaustiva costruzione del quadro conoscitivo

degli eventi rispetto a quanto possibile e realizzabile con la normale analisi geologico-geomorfologica e permettendo, di conseguenza, una definizione più accurata di alcuni aspetti fondamentali per le valutazioni di pericolosità e vulnerabilità del territorio (Lazzari M., 2014). Tale miglioramento del quadro

conoscitivo entra nel merito della determinazione della pericolosità di un evento franoso e dei rischi ad essa connessa.Il miglioramento di tali conoscenze, dal punto di vista cronologico e statistico, necessita di un approfondimento molto accurato (Canuti e Casagli, 1996) tant’è che mentre gli aspetti cinematici dei

singoli eventi possono essere ricostruiti, in buona parte, attraverso rilievi e indagini geologiche e geomorfologiche, gli aspetti temporali possono essere dedotti principalmente da ricerche storiche e di

archivio (Lazzari M., 2014).

In ultima analisi i dati storici rappresentano un importante prerequisito per l’indagine geologica e per l’acquisizione di informazioni su quanto è accaduto in passato, riferendosi a una ricca casistica

di eventi franosi e alluvionali succedutisi in una determinata area nel corso dei secoli e, pertanto, è possibile e auspicabile utilizzare anche queste informazioni per essere in grado di attuare più efficaci politiche di mitigazione del rischio.



Per l’analisi degli eventi sul territorio comunale di Pomarico, sulla collina materana, in Basilicata, si è fatto riferimento, prevalentemente, a dati e documenti conservati presso l’archivio storico comunale, recentemente recuperato, riordinato e inventariato grazie all’azione di archivisti e volontari coordinati dall’Associazione culturale “Giuseppe Camillo Giordano”. Mentre per il contesto più generale, relativo alla Basilicata, oltre

all’ASC di Pomarico sono stati ricavati dati ed elaborate informazioni attraverso ricerche pervenute tramite altri archivi tra i quali gli Archivi di Stato dei due capoluoghi e attraverso la bibliografia

generale inerente il rischio idro-geologico del territorio lucano.

Le prime informazioni storiche rilevanti che dimostrano l’esistenza di un problema idrogeologico di una certa portata, in Basilicata, risalgono al XVII Secolo. Nell’atto di compravendita di Stigliano si

citano le condizioni di instabilità del centro abitato (Antonini G., 1745); inoltre Racioppi (Racioppi G.,1889) menziona la grande frana di Pisticci che, nella notte di Santa Apollonia, nel febbraio del

1688, a seguito di perseveranti cattive condizioni meteo provocò il crollo di un rione del paese (da quel momento chiamato “Rione Dirupo”) causando diverse centinaia di vittime.

Carlo III di Borbone, nei primi mesi dopo il suo insediamento, durante una

sua visita diretta in Basilicata, nel gennaio del 1735, vi rimase particolarmente sorpreso per le condizioni generali del territorio (in genere, fino ad allora, il territorio lucano lo si rappresentava ricco di armenti, abbondanza di frutti e raccolti ma la situazione reale era ben diversa) e commissionò una specifica

inchiesta sulla Basilicata affidata, il 9caprile del 1735, da Bernardo Tanucci,da poco nominato Consigliere di Stato (negli anni successivi sarà Ministro della Giustizia, Ministro degli Affari Esterie poi Segretario di Stato), all’avvocato fiscale presso l’Udienza di Matera, Rodrigo Maria Gaudioso.

Il compito del Gaudioso fu quello di redigere una “esatta descrittione di questa Provincia”. Nonostante lo scopo precipuo dell’inchiesta fosse stato quello di accertare le condizioni economiche e sociali della regione, furono raccolte diverse informazioni sui movimenti franosi e i terremoti che interessavano alcuni centri lucani. Un esempio è quando si cita Viggianello e la tragica situazione in cui versa la terra “conquassata dal tremuoto del 1708” oppure quando, a proposito di Alianello, vien detto che “tutti inclinano alla fatica e coltura de’ territori per poter miseramente vivere, non ci sono letterati, ma tutti idioti e perché questa Terra sta situata dalla parte superiore del fiume Agri, di continuo vi sono movimenti di terreno che il richiamo di detto fiume tuttavia va cadendo … e disabitando”. Durante il decennio francese (1805- 1815) che interruppe temporaneamente il Regno dei Borbone nel sud Italia, il 2 agosto del 1806, venne promulgata la legge sull’eversione della feudalità: “La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Tutte le giurisdizioni sinora baronali, ed i proventi qualunque che vi siano stati annessi, sono reintegrati alla sovranità dalla quale saranno inseparabili”.



Contestualmente all’abolizione della feudalità si espanse, progressivamente, la borghesia anche nel Regno di Napoli, una borghesia che però non era quella di ispirazione prevalentemente giacobina,

a cui pure la rivoluzione partenopea del 1799 si ispirava, e i risultati furono ben differenti da quelli attesi; da una parte vi furono notevoli benefici sociali, dall’altra vi fu un periodo durante il quale si praticò un intenso disboscamento dei territori meridionali e in particolare del territorio della Basilicata.

Gli usi civici, impediti con tutti i mezzi da parte dei feudatari, divennero una pratica diffusa dopo l’eversione feudale. Le terre furono in parte acquisite dalle municipalità e in parte dai privati, grandi proprietari terrieri. La nuova borghesia agraria in pochi anni avrebbe sostituito i feudatari ma non seguì una

visione illuminista e moderna; l’incedere fattuale fu segnato, semplicemente, suddividendo i feudi tra i nuovi proprietari di una improvvisata borghesia, dissodando e coltivando i territori anche

nelle zone più impervie.

Dopo il ritorno dei Borbone, molte riforme, istituite e promulgate nel decennio francese, furono di fatto conservate per evitare di turbare i difficili equilibri sociali. Con la legge forestale

del 1826 si permisero ulteriori disboscamenti, pertanto, nelle nuove province

istituite dai francesi e tali rimaste dopo la restaurazione, non vi furono attenzioni particolari verso la problematica

del disboscamento e del conseguente dissesto idrogeologico. Nella prima metà dell’Ottocento, sulle colline della

Basilicata (così come sulle montagne e colline abruzzesi, molisane e calabre)

“Vastissime benché imprecisate superfici di pascoli, di boschi, di macchie furono dissodate e sottoposte a coltura […] centinaia e centinaia di ettari di boschi e foreste vennero abbattuti, spesso col fuoco (debbio),

per creare nuovi pascoli alle mandrie e soprattutto per far posto alla coltivazione del

grano, della segale, del granturco. Questa rapida e intensa distruzione degli equilibri

ambientali non fu ovviamente senza effetti, spesso immediati, sul resto del territorio.

Le alture disboscate, e in primissimo luogo le terre in pendio, private della più o meno

antica copertura forestale, erano sottoposte a intensi processi di erosione del suolo (ben

noti in tutte le regioni mediterranee) che davano così luogo al fenomeno ricorrente

delle frane: spostamenti e crolli spesso imponenti di terre, che investivano talora interi paesi posti a valle, colture, strade …” (Piero Bevilacqua, 1997).

Di notevole interesse sono anche le osservazioni della Società Economica di

Basilicata, diffuse attraverso il proprio organo ufficiale, il Giornale economico

letterario della Basilicata, che individuava nella instabilità climatica e nei fattori di precarietà idrogeologica, oltreche nella carenza di infrastrutture, i problemi principali della gente lucana. Di queste problematiche fa cenno V. D’Errico, Presidente della Società, nel suo discorso pubblico del 30 maggio del 1844.

Nel 1859 il governo borbonico invitò l’Intendente di Basilicata a promuovere un’inchiesta dalla quale risultarono

le problematiche intense e disastrose degli effetti del dissesto idrogeologico. Anche con l’Unità d’Italia le condizioni non cambiarono sostanzialmente, anzi vi furono nuovi disboscamenti che

contribuirono a rendere ancora più fragile la situazione e a determinare intensi fenomeni erosivi. I motivi dei nuovi disboscamenti sono da ricercarsi nei seguenti fattori:

a) repressione del brigantaggio postunitario che nei boschi trovavano rifugio;

b) abolizione dell’asse ecclesiastico attraverso il quale le terre boscate acquisite furono bonificate e spesso

disboscate;

c) promulgazione di una legge forestale liberista del 1877 che permetteva nuovi dissodamenti;

d) crescita demografica e conseguente pressione antropica.

Il lucano Giuseppe D’Errico fu il primo, in quegli anni, a evidenziare

come, nonostante l’aumento demografico, vi era una sostanziale impossibilità nell’affrontare lo sviluppo urbanistico per via della limitata disponibilità di zone stabili nei luoghi dove i centri urbani erano ubicati e quindi fu il primo a disporre la necessità di immaginare una dislocazione dei paesi o delle zone di prospettiva di sviluppo urbanistico dei medesimi, in aree lontane e più stabili da quelle ove erano ubicati.

Dopo l’Unità d’Italia fu merito di Quintino Sella la costituzione prima del Comitato geologico italiano nel 1867 e

poi, nel 1873, dell’Ufficio geologico italiano che diede avvio, nel 1877, ai lavori di rilevamento per la realizzazione della prima Carta geologica d’Italia. Fu proprio per questi rilievi geologici che a

fine ‘800 furono inviati in Basilicata gli ingegneri Baldacci, Di Stefano e Viola.

Contestualmente all’inizio dell’iter per la realizzazione della Carta geologica d’Italia, nel 1877 venne costituita

la Scuola di Vallombrosa, primo nucleo storico del Corpo Forestale dello Stato.

Sulla scorta dei primi studi geologici, e su invito della Società Geografica Italiana, a inizio del XX secolo venne

pubblicato dal geografo Roberto Almagià, in due step (il primo nel 1907 relativo all’appennino settentrionale e il secondo nel 1910 relativo all’appennino centrale e meridionale) il primo elenco di dettaglio e commentato delle frane italiane (R. Almagià, 1907 e 1910) con descrizione anche delle frane più importanti osservate in Basilicata. Tra queste è citata quella avvenuta a Pomarico, in contrada Fontanelle (frana che si è reiterata nei secoli successivi), il 5 febbraio del 1848: “Notevole frana sui fianchi della collina di Pomarico (Potenza) in contrada

Fontanelle” Ampliando la ricerca archivistica e ponendo specifica attenzione al territorio del Comune di Pomarico, nutrito risulta l’apparato documentale che riporta notizie storiche sulle varie frane

che hanno interessato il territorio rurale e lo stesso centro abitato, con particolare riferimento alla frana di Corso Vittorio Emanuele, reiteratasi con una frequenza tutt’altro che trascurabile.

Tuttavia, nonostante la memoria recente degli ultimi, rovinosi eventi, poco è stato fatto per evitare danni ancora peggiori e la maggior forza con cui la frana si è ripresentata a fine gennaio del 2019 è la dimostrazione di come non sia stato fatto tesoro degli episodi più recenti che l’hanno preceduta.



Il 30 di gennaio del 1891 il Sindaco di Pomarico, Cav. Nicola Castellano, convoca una riunione straordinaria del Consiglio comunale in seduta pubblica per discutere di “provvedimenti per lavori di urgenza nell’interno dell’abitato”. Nella introduzione della seduta consigliare si fa riferimento al peggioramento dello

stato di sicurezza dell’abitato per via delle piogge e delle copiose nevicate dei

giorni precedenti. La situazione si mostrava molto grave ed è così descritta:

“La vostra Amministrazione di certo non fu mai sorda ai giusti reclami ed ha fatto del suo meglio per garentire la vita di parecchi cittadini; e più farebbe, anche nei limiti del provvisorio, se le forze del bilancio glielo consentissero. Nei decorsi giorni delle proteste scritte furono indirizzate a questa Amministrazione, ed altri reclami pure furono inoltrati alle Superiori Autorità, all’oggetto d’allontanare dagli animi

di questa cittadinanza le giuste preoccupazioni che desta la possibilità di una immane

catastrofe nel nostro abitato. In presenza,adunque, di si gravi contingenze, s’impone

a tutti il dovere d’efficacemente provvedere non solo, ma di farlo in linea di massima

urgenza, perché il solo temporeggiare ancora potrebbe rendere inutili gli sforzi possibili”.

È con l’inchiesta Zanardelli, a seguito del suo viaggio nel 1902 in Basilicata, che la vicenda delle frane assunse

un valore di un certo peso nell’azione politico-amministrativa del Governo

centrale. Da tale inchiesta scaturì la legge speciale per la Basilicata del 1904 con

la quale si sistemarono i corsi d’acqua e si previdero consolidamenti per i centri abitati pericolanti.

“Il 7 marzo 1901, presentando al Parlamento il programma di governo del suo Gabinetto, Giuseppe Zanardelli assunse l’impegno a favore delle regioni meridionali. L’anno successivo, il 28 aprile, l’onorevole

socialista e potentino Ettore Ciccotti, forte delle dichiarazioni governative, presentò

alla Camera un’interpellanza sulla Basilicata, che veniva presentata nella condizione di un malato che mal si reggeva sulle gambe; la definiva come la più povera regione d’Italia e, quindi, la più bisognosa

degli aiuti dello Stato.

Due mesi più tardi, anche gli onorevoli lucani Lacava e Torraca dipinsero alla Camera un quadro impressionante delle condizioni della Basilicata, puntando il dito sul fenomeno dell’immigrazione che aveva assottigliato la popolazione lucana. Zanardelli, sollecitato da tali interventi, decise, quindi, di intraprendere un viaggio

in quella terra arida ed isolata, per rendersi conto personalmente dei bisogni di quella

parte d’Italia. Era già stato in quella regione nell’ottobre 1890, quando da ministro

di Grazia e Giustizia, prese parte a Brienza all’inaugurazione di un monumento al giurista Mario Pagano.

Nel settembre 1902, per ben tredici giorni, il settantaseienne Presidente del Consiglio dei Ministri, affrontando fatiche e disagi, visitò numerosi comuni della Basilicata. Fu un lungo e duro tragitto durante il quale fece

la diretta conoscenza delle enormi difficoltà (povertà, fame e arretratezza) in cui versava il popolo lucano e grazie al quale maturò l’idea di realizzare interventi radicali. Nel suo viaggio percorse le poche strade

rotabili che collegavano la regione, ma, il più delle volte, dovette fare affidamento su

vie più impervie. La Basilicata, nei primi anni del ‘900, doveva fronteggiare la malaria e i dissesti idrogeologici; inoltre, doveva combattere contro il peso delle imposte fiscali e la mancanza di risorse per la

realizzazione di opere pubbliche.

Lo statista bresciano programmò provvedimenti speciali per risollevare l’agricoltura lucana, per difendere e arricchire il patrimonio boschivo, per modificare il sistema fiscale tributario, concedendo agevolazioni

ed esenzioni per combattere l’analfabetismo e per creare opere pubbliche e consolidare gli abitati della regione.

Al termine del suo viaggio, dopo aver attraversato e ispezionato per due settimane (14-30 settembre) le più impervie contrade della regione, Zanardelli affidò al Regio Commissario dell’Emigrazione Ausonio Franzoni l’incarico di studiare le cause e gli effetti dell’emigrazione in Basilicata che venne presentata nel gennaio 1903;

allo stesso modo affidò all’ingegnere capo del Genio civile di Cagliari Eugenio di Sanjust, l’incarico di un’approfondita indagine e, quindi, di redigere una relazione che divenne la base per la legge speciale per

la Basilicata licenziata dal Senato il 31 marzo 1904. Dalla morte di Zanardelli erano trascorsi solo pochi mesi.

Il 25 settembre, Zanardelli ricevette le delegazioni dei Comuni di Matera, Montescaglioso, Irsina, Pomarico e Pisticci, oltre che una delegazione della Società operaia, delle scuole elementari, dei carabinieri, degli avvocati e altri. In piazza della Fontana, scoprì, una lapide in onore del re Umberto I. Durante il pranzo tenuto nel

palazzo del Governo furono consegnati quattro memorandum che la città aveva

preparato. Uno di essi faceva riferimento situazione dei Sassi, dove cinque sesti della popolazione materana abitano in tuguri scavati nella nuda roccia”.

Così descrive il viaggio in Basilicata del Presidente Zanardelli, Antonio Tantari, nel saggio “Il viaggio di Giuseppe Zanardelli in Basilicata”, nel sito web www.museiperlastoria. Com



Tra i vari memorandum presentati a Zanardelli, non mancò quello del Comune di Pomarico, per l’occasione stampato in molte copie, con la data del 24 settembre 1902, qui di seguito riprodotto. Il memorandum fu consegnato al Presidente del Consiglio dall’Avvocato Gabriele Giordano, su delega del Sindaco di Pomarico. Il 21 dicembre del 1902 il Presidente del Consiglio dei Ministri, Zanardelli, risponde al Sindaco di Pomarico: “Ho esaminato col più vivo interessamento il memoriale presentatomi nello scorso settembre da codesta Onorevole Amministrazione Municipale ed inteso a mettere in vista le condizioni d’instabilità di codesto abitato ed a promuovere speciali misure legislative per la esecuzione delle relative opere di consolidamento. Ritengo opportuno avvisarla che mi sto personalmente occupando dello studio dei mezzi più adatti a venire in aiuto dei numerosi Comuni della Basilicata minacciati da frane, e che terrò nella maggiore considerazione anche le legittime esigenze di codesto Municipio, delle quali ha pure preso particolare nota il Ministro dei Lavori Pubblici alla cui attenzione le ho segnalate. Gradisca i sensi della mia distinta stima, il Presidente del Consiglio dei Ministri Zanardelli” Con questa lettera al Sindaco di Pomarico, Zanardelli assicura di impegnarsi a risolvere buona parte dei problemi del territorio della Provincia di Basilicata. La legge speciale che ne conseguì non fu risolutoria dei problemi, esageratamente troppi per essere risolti tutti insieme, ma gli stessi furono messi in risalto. Finalmente l’Italia unita si rese conto delle difficoltà derivanti anche dalle condizioni geografiche e geologiche di questa terra. Tant’è vero che qualche anno dopo, in una discussione di Consiglio Comunale a Pomarico, dopo aver raccontato del memorandum e dell’impegno annunciato da Zanardelli in prima persona, si tuona “Tale le rassicuranti promesse, ma quali furono le opere? Più tardi, con circolare urgente degli 11 maggio 1904 n.2385, l’ufficio del Genio Civile, diretto dal presente illustre Commissario Civile, richiese notizie intorno ai danni sofferti da alluvioni o da frane, e questa Amministrazione, con lettera dei 14 maggio, n.1052, si affrettò a dare le necessarie informazioni, invocando gli opportuni provvedimenti.

Ma quali furono le conseguenze? Con deliberato consigliare dei 25 aprile ultimo furono espressi voti a S.E. il Ministro dei Lavori Pubblici ed all’illustre Commissario Civile, perché Pomarico fosse iscritto fra i Comuni compresi nel n.2 della Tabella E, annessa alla Legge dei 31 marzo 1904, concernente i provvedimenti a favore della Basilicata, in vista dello stato deplorevole in cui sono le fontane pubbliche Donnarosa e Acquasalsa, ma a tutt’ora nessun provvedimento venne adottato. Recentemente, poi, anche l’illustre Capo della Provincia, con circolare dei 3 stante, n.167, ha chiesto urgenti informazioni intorno alle considerazioni di stabilità degli abitati, spinto a ciò dal recente disastro accaduto in quel di Genzano di questa provincia. E, dopo l’avanti esposto, quale risposta dare all’illustrissimo signor Prefetto? Attendiamo con ansia che siano al più presto intrapresi i lavori già progettati da più anni, debitamente approvati; lavori per consolidamento di questo abitato, dei quali il Genio Civile si occupò anche lo scorso anno, ritenuti della massima urgenza, a preferenza di quelli reclamati da altri Comuni. A tutto questo si aggiunge la malaria, che infesta questo abitato e le campagne circostanti, sviluppatasi maggiormente dalle acque stagnanti, prodotte dalla frana in contrada Sannicola, per la quale, anche immantinente, furono invocati i necessari provvedimenti. In tale stato di cose, poiché l’indugio degli invocati provvedimenti potrebbe improvvisamente riuscire funesto anche per Pomarico, come per Genzano, sia per il consolidamento dell’abitato, che per allontanarne la malaria, il signor Presidente propone che siano rinnovati i precedenti voti al Governo ed al Commissariato Civile a scanso di qualsiasi responsabilità e che sia autorizzata la necessaria spesa per l’andata al Capoluogo della Provincia di speciale Commissione. Previa discussione, alla quale prendono parte parecchi Consiglieri, il Consiglio, a voti unanimi e per alzata e seduta, approva le proposte del signor Presidente, ed invita il Sindaco a recarsi a Potenza presso gli illustrissimi signori Prefetto e Commissario Civile, in compagnia di un Assessore o d’un consigliere da lui prescelto, all’oggetto di precisare a voce l’importanza dell’interesse vivissimo annesso ai voti in parola”. Più di cento anni dopo quei problemi sembrano irrisolti. Nonostante le opere di rimboschimento degli anni che seguirono, il completo e colpevole abbandono di quelle stesse opere, a partire dagli anni ’70 del ‘900, ha progressivamente reso più fragile il territorio. Se a questo, poi, aggiungiamo il degrado sociale e culturale degli ultimi decenni, fattore determinante nella propagazione del fenomeno criminale degli incendi boschivi che, puntualmente, tutti gli anni devastano ettari di territorio, allora si comprende come si stia progressivamente cedendo ad una cultura che è parte integrante delle cause scatenanti le frane.



Un’ulteriore inchiesta del 1910, voluta da Francesco Saverio Nitti, ebbe al centro le condizioni dei contadini in Basilicata e Calabria. In tale inchiesta Nitti si avvalse della collaborazione del geologo Giuseppe De Lorenzo il quale scrisse un capitolo dedicato ai boschi e alle connessioni tra i disboscamenti e le gravi conseguenze idrogeologiche. Con il primo conflitto bellico mondiale tutte le opere, programmate attraverso la Legge Speciale voluta da Zanardelli e le conseguenze determinate dell’inchiesta Nitti, furono interrotte e i disboscamenti aumentarono di gran lunga anche perché l’industria bellica necessitava di legna per la trazione ferroviaria e più in generale per l’industria. Nel 1923 venne introdotto il vincolo idrogeologico con apposita legge forestale. Nell’inchiesta di Umberto Zanotti Bianco, del 1926, fu messo in evidenza il fatto che su 96 comuni minacciati da frane e nei quali erano stati previsti interventi, soltanto in 15 erano state effettuate opere di consolidamento. L’avvento del regime fascista non fece altro che peggiorare la situazione con ulteriore depauperamento del patrimonio forestale per via di una politica agraria (campagna del grano) piuttosto spinta e nonostante la legge della bonifica integrale del 1933 sanzionò la violazione del vincolo idrogeologico. Soltanto nel secondo dopoguerra, con i rimboschimenti su vasta scala, fu invertita la tendenza anche se lungi dall’aver risolto i problemi del dissesto idrogeologico, complice l’esodo rurale e l’incuria dei territori. È della fine degli anni ’50 del XX secolo la devastante frana di Pomarico che determinò il crollo di 38 case, proprio su Corso Vittorio Emanuele, esattamente nella stessa zona interessata da analoga frana nel gennaio 2019! Documenti chiave sulla frana del 1960 sono in tutti i fascicoli delle buste archivistiche sui lavori pubblici di quel decennio (con espliciti riferimenti ad altra documentazione degli anni del decennio precedente). Di particolare interesse la busta 16 cat. X anno 1963. Contiene un carteggio del 1959 a firma del geometra Rocco Commisso nel quale si relaziona in ma niera dettagliata di tutte le frane nel territorio, abitato ed extra urbano, in seguito alle abbondanti piogge di novembre 1959. Nella stessa busta archivistica, e sempre datato 1959 il ricorso dei signori Zuccaro Michele, Gravina Giuseppe e Gualtieri Federico sui lavori realizzati senza alcuna accuratezza da parte dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese. Interessante ai fini della comprensione delle dinamiche annesse alle questioni idrogeologiche, risulta il contenuto dei testi dattiloscritti di due telegrammi del Sindaco Milillo con i quali egli ascrive ad Acquedotto Pugliese, e specificatamente alla esecutrice ditta Cardone – che ha operato gli scavi per la costruzione della rete idrica – l’individuazione di responsabilità di ingenti perdite d’acqua e dei danni a essi connessi e conseguenti alle piogge torrenziali. Il telegramma del Sindaco e l’esposto di Zuccaro et al. sembrano convergere nel contenuto teso a individuare in Acquedotto pugliese le responsabilità della cattiva esecuzione delle opere di costruzione e ampliamento della rete idrica e quelle collaterali di regimazione delle acque. Nel citato carteggio assumono particolare rilevanza le autorizzazioni liberatorie, datate settembre 1959, da parte di alcuni abitanti, che autorizzano l’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, e specificatamente la ditta Cardone incaricata di effettuare i lavori di ampliamento della rete idrica, a far passare il tubo dell’acquedotto attraverso le volte degli immobili ubicati nelle strade sottostanti a quelle dove vi è l’intervento di ampliamento. Interessante, inoltre, il contenuto di due lettere che il Sig. Michele D’Aria scrive al Sindaco di Pomarico il 9 e il 19 luglio 1963 col quale comunica l’urgente necessità di chiudere un pozzo privato sito in vico 3° Dante, già Casal dei Greci, rimasto semiscoperto in seguito ai lavori di realizzazione della fognatura da parte della ditta preposta. Il Sindaco, da parte sua, con nota al sig. Patruno Vito, Cottimista Acquedotto, di Ferrandina, lamenta il mancato ripristino del fondo stradale danneggiato in via Roma in seguito ai lavori di allacciamento alla rete idrica. È tuttavia utile specificare che per quanto concerne queste ultime evidenze delle lettere del Sig. D’Aria e del Sindaco, si tratta del versante opposto a quello di Corso Vittorio Emanuele a cui si riferisce gran parte della documentazione analizzata. Significativa e drammatica testimonianza del 3 agosto del 1963 del Sig. Rocco Carioscia (nato il 17 maggio 1909) che racconta il suo estenuante esodo, da casa a casa, tutte in cattivo stato di conservazione, in seguito ai fatti alluvionali del novembre 1959. Il Carioscia è uno dei tanti sfrattati da Corso Vittorio Emanuele in seguito ai fatti del 1959/1960. Nella medesima busta archivistica sono contenute le corrispondenze del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la Basilicata, della Prefettura di Matera e dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari per la Provincia di Matera inerenti la realizzazione di n. 5 fabbricati per un totale di 30 alloggi per le famiglie rimaste senza tetto in seguito ad alluvione e conseguente frana del 1959/1960. Vi è, inoltre, l’elenco delle case sgombrate con i relativi nomi dei proprietari, nonché delle case crollate. Leggendo i fatti del 1959/1960 sembra di leggere la cronaca attuale. È necessario riflettere sulla ciclicità dei fenomeni all’interno dei medesimi territori e averne memoria; il dissesto idrogeologico si affronta correttamente se – culturalmente e socialmente – si acquisisce consapevolezza che la cura del territorio deve essere agita da ciascun cittadino, oltre che dalle amministrazioni pubbliche. Occorre, contestualmente, una seria programmazione imperniata su puntuali studi scientifici, di natura geologica, naturalistica, paesaggistica, archivistica che mettano in evidenza, in un dialogo multidisciplinare, le criticità e le vulnerabilità. Semplificando potremmo dire che la corretta conoscenza scientifica è prerogativa fondamentale per azioni specifiche di prevenzione e piantare alberi (con criterio scientifico, rispettando le vocazioni territoriali di copertura vegetazionale potenziale), come nel racconto allegorico di Jean Giono, è l’unico antidoto che abbiamo per un territorio calanchivo, geo-idrologicamente tanto fragile; in tal modo agiremo sui processi evolutivi naturali, senza avere la pretesa di stravolgerli, ma salvando vite umane e patrimonio edilizio



