Lavori sulle Jesce, ad Altamura, completati. Interessa anche a Matera

E certo. Il completamento delle opere di risanamento e sistemazione idraulica del canale dello Jesce interessa, di riflesso, anche il territorio di Matera visto che quel corso d’acqua raggiunge la nostra gravina. Le opere, realizzate dal Consorzio Terre di Apulia, sono state possibili grazie a risorse per 7,7 milioni di euro della Regione Puglia e consentiranno di arginare le cause di eventuali straripamenti a causa di alcuni tratti in contropendenza, come era capitato per le contrade ”Murgia Catena” e Carpentino lungo la provinciale per Laterza. La sistemazione idraulica del torrente consentirà una migliore qualità ambientale delle acque in uscita dal depuratore per una lunghezza di 9 chilometri , con ricadute positive a valle…e quindi verso il tratto urbano ”rupestre” . Altro contesto ma è un passo avanti.



Per il resto serve un monitoraggio continuo di quello che arriva nel tratto finale dello Jesce e intervenire laddove occorre, come è stato detto e progettato in altre occasioni Del resto ad Altamura c’era anche un consigliere regionale della Basilicata Roberto Cifarelli (Pd).che in passato si è interessato alla cosa da Sgarrone a Matera. Per la cronaca alla consegna dell’opera hanno presenziato il sindaco di Altamura Antonio Petronella, il commissario straordinario del Consorzio di bonifica Alfredo Borzillo , il direttore dei lavori Maria Barile, e i consiglieri in carica della Regione Puglia Francesco Paolicelli (Pd) ed Enzo Colonna (Noi a Sinistra per la Puglia), che ricordiamo per alcuni interventi per l’adeguamento della viabilità di accesso all’area industriale di Jesce.. Argomento tutt’ora irrisolto, visto il notevole traffico di Tir, che richiede una azione sinergica tra consiglieri ed enti locali delle due città e comprensori.