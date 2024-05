Latronico: confermate le 5 bandiere blu alle coste lucane

“Sono state confermate le 5 bandiere blu alle coste lucane, 4 sulla fascia ionica, Nova Siri, Policoro, Pisticci e Metaponto, e Maratea sul Tirreno”. Lo comunica in una nota l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, all’esito del riconoscimento assegnato nell’ambito di un programma condotto dall’organizzazione non-governativa e no-profit “Foundation for Environmental Education”. “Vengono riconosciute – continua Latronico – le azioni di valorizzazione e di tutela ambientale promosse in questi anni con interventi nel settore della salvaguardia della risorsa idrica, del miglioramento dei processi di depurazione e della tutela delle acque di balneazione; oltre che nell’ambito delle azioni di mitigazione ambientale Le strategie di intervento definite nei programmi approvati in questa legislatura (Pnrr, React Eu, Fesr e Fondo di Sviluppo e Coesione) garantiranno il finanziamento e la realizzazione di numerosi altri progetti per valorizzare la qualità ambientale del nostro mare e delle nostre coste, patrimonio inestimabile di biodiversità e notevole attrattore turistico fondamentale per lo sviluppo economico della nostra regione”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.