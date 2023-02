Lasala: Abbiamo sole e vento. Che e chi si aspetta a investire?

Più che sprecare superfici di terreni fertili, che dovrebbero servire alle produzioni agricole, servirebbe – eccome- a utilizzare i tetti di case, condomini, opifici, uffici, scuole per installare pannelli fotovoltaici. Del resto il Sole c’è e continua a scaldare. E poi il vento. Pale eoliche, impianti di diversa dimensione, in aziende, o nei luoghi idonei facendo attenzione a non impattare troppo con il paesaggio. Investimenti che si possono fare eccome, contribuendo ad abbattere i costi delle bollette energetiche, come propone – nell’intervento che segue- l’immobiliarista Franco Lasala che -nel ricordare occasioni passate- attende risposte da quanti siedono nella stanza dei bottoni. A cominciare dalla Regione, che può e deve pigiare sul tasto verde dell’energia sostenibile.Ma burocrazia, veti, impostazioni, ritardano programmazione e investimenti.



“Eolico e fotovoltaico, l’Italia produce soltanto il 35% del necessario”

Una sola leggina di 3 righi abbatterebbe i costi: Su tutti i fabbricati (edifici pubblici, caserme, scuole, ospedali ecc.) di proprietà Demaniali (Stato, Regioni ecc.) vanno installati i pannelli solari!, ad eccezione di quei fabbricati che ricadono nei “centri storici” . E’ tanto difficile?? Vogliamo la tecnologia, vogliamo tutte le comodità di questo mondo e dobbiamo fare i conti con “le levate di scudi” da parte di rappresentanti nullafacenti pseudo-ambientalisti, WWF, Italia Nostra, no al nucleare, no alle pale eoliche, no ai pannelli solari.

Una pazzia totale! A mio avviso l’unico ente no profit che non starnazza mai e’ il FAI! Gente intelligente che ama l’arte, la cultura e la natura. Il resto sono sono gallinacei..

Da cittadino e da agente immobiliare, mi sono imbattuto e continuo le mie battaglie avverso le leggine regionali (vincolo paesaggistico..) regolamenti comunali.. distanza di km.6 dalle periferie..

E’ un pugno nell’occhio installare pannelli fotovoltaici aventi un’altezza di mt.2,40 dal terreno?? Ditemelo voi! Sono passati 14 anni quando in una azienda in agro di Grottole( una società era interessata a far grosso impianto di oltre 30 ettari). Non se ne fece nulla! Mancava la leggina regionale. La Puglia era avanti già da 5 anni..la Regione Basilicata indietro x interessi di un ex assessore all’ambiente… eolica Craco! Eolica Craco non diceva nulla… ma andando alla Camera di Commercio e leggendo l’atto costitutivo con le cessioni di quote.. unico socio era tal Rodolfo Debenedetti (Sorgenia). Beh vi fu parere negativo dei Comuni di Ferrandina e Pisticci… Pazienza. Ed il buon Debenedetti (Sorgenia) torno’ in Cir con un pugno di mosche in mano. Nei progetti dei monelli materani.. c’era la realizzazione di mega centrale turbo-gas da 400 MW. Questa e’ un’altra storia.

Le pale galleggianti? Manco a pronunziarle. Abbiamo oltre 7.000 Km. di coste, ci sono ampie superfici sempre ventilate..non possiamo sfruttare il vento a costo zero.. il sole… nulla di nulla. Pareri negativi di molteplici sigle di indemoniati che paralizzano qualsiasi iniziativa.

Attendo con “scalpitazione”, iniziative da parte dell’Assessore Regionale.

Franco Lasala