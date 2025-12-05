venerdì, 5 Dicembre , 2025
Ambiente

La ‘villetta’ di piazza Marconi è quasi pronta

Franco Martina
Di Franco Martina

Mancano alcuni dettagli, a cominciare dalle panchine, ma la messa a dimora di piante di diversa specie e misura, la posa degli impianti di irrigazioni e di illuminazione, di pannelli esplicativi e del tracciato dei percorsi danno una visione d’insieme di quello spazio, che ha assunto altra fisionomia. Un intervento di rigenerazione urbana, che ha eliminato i parcheggi che fiancheggiavano quello spazio e che attende di diventare luogo di incontro, di animazione. Ma attendiamo il taglio del nastro, che dovrebbe avvenire a breve…

