La storia di Campo 65 raccontata al Cai di Matera

Fu un campo di prigionia , che tra il 1942 e il 1943, segnò sulla Murgia- tra Altamura e Gravina- passaggio e presenza di prigionieri, partigiani e successivamente profughi nell’immediato dopo guerra. E’ ”Campo 65” del quale parliamo periodicamente delle esperienze e del lavoro di ricerca che volontari, come Domenico Bolognese, portano avanti con passione per ricordare, ricostruire e trasmettere ai giovani tracce delle memoria che non vanno dimenticare. Il 1 marzo a Matera, presso la sede del Cai in via delle Croce, la storia del Campo sarà illustrato nel corso di un incontro con Giuseppe Dambrosio.



CAI Sezione di MATERA

“Falco Naumanni”

COMUNICATO STAMPA

Il Campo 65 tra Altamura e Gravina raccontato da Giuseppe Dambrosio mercoledì 1° marzo nella sede della Sezione CAI Matera

Tra Altamura e Gravina nel 1942 fu realizzato il più grande campo di prigionia di guerra in Italia, arrivando a ospitare fino a 12 mila prigionieri tra inglesi, sud-africani, neozelandesi, canadesi, ciprioti, palestinesi, provenienti principalmente dal fronte di guerra del Nord Africa. Nel 1943 il campo venne evacuato e rioccupato dalle truppe alleate, che lo destinarono all’addestramento dei partigiani jugoslavi.

Di questa storia poco conosciuta ci parlerà Giuseppe Dambrosio, esperto di storia locale (e socio della sezione CAI materana), all’incontro che si terrà nella sede della Sezione CAI di Matera “Falco Naumanni”, in via La Croce n.1, mercoledì prossimo 1° marzo alle 18.00.

L’ingresso è libero.

Il sabato successivo 4 marzo, lo stesso Giuseppe Dambrosio si renderà disponibile ad accompagnare sul posto quanti volessero osservare di persona che cosa è rimasto del Campo 65.

In allegato, una foto del Campo 65 dello stesso Giuseppe Dambrosio (prego citare l’autore).

Matera, 27 febbraio 2023

Cosimo Buono

tel. 392.4318088

www.caimatera.it