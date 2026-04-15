La Provincia di Matera cede le strutture dei CRAS alla Regione Basilicata.

La Provincia di Matera rende noto di aver “sottoscritto, insieme alla Regione Basilicata e al Comune di Policoro, il protocollo che disciplina la cessione alla Regione delle strutture dei Centri di Recupero Animali Selvatici di San Giuliano e Bosco Pantano di Policoro. Il protocollo definisce il trasferimento alla Regione Basilicata, per finalità istituzionali e per una durata di 20 anni, rinnovabili, delle strutture destinate al soccorso, cura e riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà. La gestione dei due centri sarà affidata all’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata, che garantirà anche gli oneri di manutenzione ordinaria e i consumi. Le attività dovranno essere svolte in coerenza con le Linee Guida regionali aggiornate, che uniformano gli standard organizzativi e gestionali dei CRAS sul territorio regionale.” Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, sottolinea “l’importanza dell’accordo, che “consente di assicurare continuità e qualità ai servizi di tutela della fauna selvatica. Le strutture dei CRAS rappresentano un presidio fondamentale per la cura e la riabilitazione degli animali selvatici. Con questo protocollo garantiamo un modello gestionale più efficiente e sostenibile, in linea con le competenze regionali e con l’interesse pubblico che tutti condividiamo. Il documento evidenzia, inoltre, che i CRAS di San Giuliano e Bosco Pantano costituiscono anche un valore aggiunto per la comunità, in quanto luoghi di educazione ambientale e attrazione naturalistica. Per questo, il trasferimento alla Regione permetterà gli adeguamenti strutturali necessari a migliorarne la funzionalità e l’accessibilità.” “L’obiettivo della Provincia di Matera – conclude Mancini – è garantire una gestione unitaria, moderna ed efficace dei centri, nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle finalità di tutela della biodiversità”.

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