Via dal centro di Matera i veicoli alimentati da combustibili derivati dal petrolio, con diverso grado di inquinamento, e spazio alla mobilità sostenibile: elettrica, idrogeno e a trazione muscolare… Perchè muoversi a piedi ha vantaggi anche per la salute. E quanto chiede il movimento ambientale “La Pagnotta” in occasione della presentazione del piano urbano della mobilità sostenibile. Del resto a Bologna niente più gas di scarico, ma profumo di violette. Da noi comparsa delle biciclette a parte rumori e inquinamento. Altro che città smart. Un sogno nel cassetto? Ma no – come dice Nunzio Paolicelli-anima dinamica del Movimento: come fanno i sogni ad avverarsi se non ci sono i sognatori?”. Giusto, in attesa della prossima Amministrazione comunale.



LA NOTA DELLA PAGNOTTA

Il movimento Ambientale ” la Pagnotta ” sul PMUS/ piano urbano sulla mobilita’ sostenibile di Matera, presentato nell’ex Ospedale San Rocco, in p.zza San Giovanni Battista, propone di prevedere il progressivo allontanamento dal centro della citta’ di Matera, delle auto a benzina-diesel,GPL ecc , per disinquinare l’Aria e ripulire l’Ambiente; e ridefinire la tipologia dei servizi per la logistica distributiva.

“Come è avvenuto progressivamente , in un processo di salvaguardia Ecologica, nel Centro di Bologna,in questi ultimi vent’anni…dice Nunzio Paolicelli, anima dinamica del movimento. e in questa realtà …in piazza Maggiore o in via Indipendenza si sente *il profumo delle Violette* e qui, il livello degli ammalati di tumore è caduto verticalmente, insieme alla “Alienazione”.