La Meloni dà i numeri…serve un Fondo di Riparazione ora

“L’alluvione lampo in Sicilia del 13 novembre è solo il lato umido della stessa disastrosa medaglia. L’altro è quello secco degli ultimi mesi. Forse ci stiamo abituando agli effetti della crisi climatica?” E’ quanto scrivono gli attivisti di “Ultima generazione” che aggiungono “Un’altra cosa a cui ci siamo senz’altro abituati sono le chiacchiere inutili e dannose delle COP. Durante l’ultima (ancora in corso), la COP29 in Azerbaijan, Meloni ha detto che il gas metano e persino la fusione nucleare sono pilastri della transizione energetica in Italia. Peccato che la fusione non sarà realizzabile prima del 2050. Evidentemente, come mostrato in TV da Vespa, Meloni ha problemi con i calcoli, dovremmo farle sapere che mancano ancora (almeno) 25 anni! Nel frattempo, il nostro Tommaso è intervenuto in TV su rete4 facendo i conti in tasca al governo. I soldi per un Fondo di Riparazione ci sono: taglio degli stipendi dei politici, tasse sugli extra profitti di aziende nel settore del fossile, taglio delle spese militari. Manca solo la volontà di stanziarli. E quindi, tocca a noi ricalcolare la rotta del nostro futuro. Del Debbio ritiene il Fondo Riparazione una richiesta irrealizzabile. Eppure, ogni giorno che passa, ogni nuova alluvione che ci colpisce, ci mostra che è necessario e urgente agire. Sosteneteci con una donazione per continuare a promuovere la nostra richiesta, affinché il governo faccia il suo dovere e protegga la popolazione! Guarda e condividi l’intervento per permetterci di raggiungere più persone! “

