Non c’è pace per i martellesi, alle prese periodiche con problemi varia natura. E così dopo discarica (in attesa di interventi di Invitalia e dintorni), teatro ( definito con l’acquisizione di un terreno per realizzare i servizi), gli accessi alla Bradanica ( svincolo pericoloso e viadotto Santo Stefano) ancora irrisolti, l’attivazione della farmacia (progetto sulla carta) è la volta di un elettrodotto che è giunto a ridosso dell’abitato. Un vecchio progetto, contrassegnato da revisione del tracciato ma che desta non poche apprensioni per l’impatto che tralicci, cavi ed energia potrebbero avere sui residenti. Il presidente del comitato Ludovico Quaroni e il direttivo hanno chiesto lumi alle istituzioni, con la convocazione di una conferenza servizi. Ma occorre far presto e intervenendo per tempo, evitando quanto accaduto per Murgia Timone dove tutti sapevano ma per motivi ”abbondantemente” palesi nessuno è intervenuto o ha fatto finta di farlo. Ma con salute, questa volta, non si scherza. Non è il caso di giocare una terna di numeri al lotto… A meno che san Vincenzo de Paoli, patrono del Borgo, non dia in sogno quelli fortunati.



LA NOTA DEL COMITATO

Prot n. 3/2021

Matera lì 29.05.2021

COMITATO DI QUARTIERE “QUARONI DEL BORGO LA MARTELLA”

Largo Cimabue 1/b, B.go La Martella Matera — comitatoquaroni@gmail.com

Presidente Tommaso Martinelli 3208388551

Oggetto: Lavori elettrodotto TERNA in agro La Martella di Matera.

La presente, per evidenziare le palesate sollecitazioni, preoccupazioni e timori

sollevati dai residenti del Borgo a salvaguardia e tutela della loro salute in relazione

agli effetti lesivi e nocivi che le onde elettromagnetiche del realizzando elettrodotto

della società Terna, sospeso su tralicci, possano procurare agli abitanti.

Riteniamo che la scelta del tracciato determinato con un progetto non recente su

aerofotogrammetrie non aggiornate, che oltre a sovrastare le abitazioni di alcuni

residenti e lambire l’abitato, non abbia tenuto conto della accresciuta

urbanizzazione della zona configurantesi in residenze private, attività produttive di

diverse tipologie, senza contare quelle di animazione culturale e territoriali come il “

teatro Ludovico Quaroni” ed il campo sportivo.

Gli abitanti del Borgo La Martella, stanchi di subire, si sono già più volte mobilitati,

per questioni similari, per la dismissione dell’impianto di compostaggio e della

annessa discarica, per avversare l’allocazione di opifici volti alla produzione di

biogas dalla lavorazione di rifiuti organici e per questioni tuttora irrisolte

riguardanti la viabilità.

In relazione a quanto sopra e al fine di salvaguardare e tutelare la salute degli

abitanti del Borgo, questo Comitato

C H I E D E

alle SS.LL. di convocare con urgenza una conferenza di servizi per verificare tutti gli

aspetti tecnici e scientifici sui rischi per la salute degli abitanti del borgo, derivanti

dal realizzando tratto di elettrodotto a ridosso del Borgo La Martella.

Certi della migliore considerazione della presente e in attesa di notizie al riguardo, si

saluta distintamente.

Per il Comitato Quaroni del Borgo La Martella

il Presidente

Tommaso Martinelli