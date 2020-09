La Guardia Nazionale Ambientale è un ente riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare.

Nata nel 2001 e istituita con Decreto n. 110 del 29.04.2016,è un ente di terzo livello, riconosciuto anche in ambito internazionale.

Lo scopo che si propone è la tutela dell’ambiente in tutte le sue forme.

Non a caso è formato da uomini e donne che in forma democratica, prestano attenzione alla salvaguardia del territorio.

Ma il loro compito è anche al contempo quello di educare i bambini e i ragazzi all’educazione ambientale, mediante la realizzazione di progetti ed incontri all’interno delle strutture scolastiche.

Stefania Galasso è una di queste che ci afferma :” Il mio paese di origine è Picerno, paesino situato nella meravigliosa Lucania, ove la Guardia Nazionale Ambientale sta prendendo piede sia in provincia di Potenza che di Matera, con dei validi rappresentanti.

Stiamo allargando i nostri confini anche in Puglia, con nuovi iscritti su Barletta e Bari. Per quanto riguarda la provincia di Salerno, si è maggiormente diffusa per il tramite del nostro Dirigente provinciale di Salerno Dott. Antonio D’Acunto. Si contano più di 100 iscritti.

Ma abbiamo nel nostro organico anche il Dirigente Regionale Campania Dott. Savino Lattanzio, i Dirigenti intermedi e della formazione Dott. ssa Alessia Angeli, Cav. Valerio Russo e il Dott. Andrea Aquino, e il Cav. Prof Generale Alberto Raggi.

Costui si convinse che il modello operativo nato in Umbria potesse essere riproposto anche in altri territori. Così l’Associazione iniziò a crescere in gran parte del territorio nazionale.

Personalmente mi trovo sul territorio di Contursi Terme. Cinque mesi fa ho ricevuto la nomina a Responsabile di Distaccamento. Vari sono i progetti che abbiamo realizzato e che realizzeremo, a partire dal territorio contursitano per poi passare attraverso il Fiume Sele e le scuole.

La nostra è un’attività di vigilanza ittica, zoofila, zootecnica e venatoria e di monitoraggio del territorio a piedi e a cavallo. E proprio a tal proposito, a cavallo è in via di realizzazione nel Parco del Pollino. Ausiliari durante le festività e dinanzi agli uffici postali, ai fini di tutelare la popolazione e contenere la lotta al Covid-19, accanto ad altre Associazioni ed Enti come la Protezione Civile”.

Ad oggi ci sono molti Distaccamenti insediati in Basilicata come Marconia, Villa D’Agri , Rivello e Campania come Contursi Terme, Sarno, Auletta, Caggiano ecc. Probabilmente ne nasceranno altri proprio in Basilicata e Campania e in Puglia. Tutti Distaccamenti in supporto l’uno con l’altro. L’entusiasta Stefania Galasso si conceda da noi dicendo con convinzione e forza che “Siamo un’unica squadra che ha un solo obiettivo: la tutela dell’ambiente che è il luogo più importante in cui viviamo”. E noi glielo auguriamo di cuore a credere in questi valori importanti !.