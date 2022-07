La Fontana del ”Pascoli” a stizza a stizza

La manopola in ghisa, che regola il flusso dell’acqua non c’è e il perno che l’accoglieva nell’ingranaggio mostra il segno dell’usura. E’ la condizione di precarietà della fontana di via Duni , del 1914, posta accanto al Palazzo della Provincia. Venne attivata nel 2019 , laddove è il monumento al poeta Giovanni Pascoli che insegnò a Matera tra il 1882 e il 1884. Il flusso dell’acqua non è regolabile e questo è un limite, anche perché gli sprechi vanno evitati. Va ripristinato il corretto funzionamento nell’ambito di quella cultura del decoro urbano e della manutenzione di altri elementi di arredi, come le fontane, che fanno parte dei ”servizi” di accoglienza al turista. Possibile che non ci sia un capitolo di spesa, pochi euro, per provvedere? L’acqua e un bene comune (concetto reale, da non confondere con le operazioni immobiliari striscianti e ricorrenti che sottendono a questo tema) e deve essere fruibile da cittadini e visitatori, aldilà della pratica diffusa della miriade di distributori automatici di bevande con orari non stop.