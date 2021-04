Nell’ambito del progetto “NaturArte IV edizione, alla scoperta dei Parchi della Basilicata”, promosso dal Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, l’Ente Parco della Murgia Materana ha organizzato dei laboratori di scrittura creativa, finalizzati alla realizzazione de “La Favola dei Parchi della Basilicata”, presso l’Istituto Comprensivo Minozzi-Festa.

“Il percorso di scrittura della favola dei Parchi della Regione Basilicata -si legge in una nota- ha prodotto circa 80 favole elaborate dagli alunni degli istituti materani che, nella giornata di lunedì 26 aprile, scopriranno la favola vincitrice in un incontro online, alla presenza dello scrittore Roberto Piumini, il quale avrà il compito di rielaborare le favole dei 5 parchi della Basilicata in un unico racconto, rappresentativo delle ricche e varie peculiarità dei Parchi Lucani, dando vita alla prima favola ufficiale della regione Basilicata.

I 5 racconti, scritti a più mani e coordinati e rielaborati da Piumini, diventeranno un libro illustrato con i disegni a cura del fumettista Giuseppe Palumbo ed un’opera teatrale portata in scena dal Teatro PAT.

Prenderanno parte all’incontro online Gianni Rosa, Assessore all’Ambiente Regione Basilicata, Michele Lamacchia, Presidente Ente Parco della Murgia Materana, Antonella Logiurato, RUP Dip. Ambiente Regione Basilicata, Maria Rosaria Santeramo, Dirigente Scolastica Minozzi-Festa, Roberto Piumini, scrittore, Giacinta Paolicelli, docente di Scuola Primaria e Daniela Lemma, docente di Scuola Secondaria. Coordina e modera l’incontro Luigi Esposito, Direttore Artistico NaturArte Basilicata – RUP Parco Murgia Materana.”

“L’Ente Parco della Murgia Materana, con il progetto La Favola dei Parchi della Basilicata, si è posta l’obiettivo di migliorare il livello della conoscenza e della valorizzazione degli aspetti naturalistici e storici delle aree protette della Basilicata nei giovani, puntando ad un modo nuovo di comunicazione, basato su produzioni originali lucane.

Siamo orgogliosi di lavorare sinergicamente tra Parchi della Basilicata, uniti per promuovere la conoscenza e l’informazione sul patrimonio della biodiversità.” Ha dichiarato il Presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Michele Lamacchia che ha aggiunto: “Siamo certi che la Favola dei Parchi della Basilicata diventerà uno strumento innovativo di promozione oltre i confini lucani e rappresenterà un’originale opportunità per accrescere l’interesse e la fruibilità dei Parchi, soprattutto nelle nuove generazioni, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale”.