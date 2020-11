I dati sono riferiti, ovviamente, allo scorso mese di ottobre e forniscono utili elementi su come sta andando a Matera il servizio di raccolta differenziata. Macchina organizzativa da migliorare e con le segnalazioni con la APPlicazione #ioddifferenzio, per posta elettronica, telefono, presso l’Ufficio Ambiente del Comune, Azienda ecc su prelievi, ritardi o mancati prelievi su aree non inserite, per un motivo o per un altro nelle mappe. Vi invitiamo a consultare sul web l’indirizzo

https://differenziatasubambitounomatera.it/come-fare-la-differenziata/dati-sul-servizio-di-raccolta . C’è ancora tanto da fare per andare a regime. Ma con l’obiettivo di migliorare e raddrizzare un servizio che mostra tanti limiti di impostazione, come hanno ripetuto il sindaco Domenico Bennardi, l’assessore all’igiene urbana Lucia Summa, che si confrontano periodicamente con l’azienda, consiglieri di maggioranza e di opposizione, sindacati e associazione dei consumatori e cittadini.