MOLICCIARA – L’obiettivo che vive il diabete. E’ stata inaugurata ieri, e resterà aperta fino a sabato prossimo, al Centro Sociale di Molicciara di Castelnuovo Magra, la mostra realizzata da Irene Malfanti, selezione di venti foto estratte dal progetto fotografico “Light diabetic diary”, racconto per immagini della convivenza con il diabete tipo1.

Gli scatti esposti sono una rappresentazione simbolica, funzionale e sensoriale di più idee. In che modo si vive la malattia, come ci si convive, che senso ha e perché si deve fare anche comunicazione sociale a favore prima di tutto d’altre persone colpite dallo stesso problema; si parla di corpo, quindi. Ma si fanno i conti precisi con tutto il corpo, con le sue esigenze i suoi bisogni e, soprattutto, con una modalità della vita necessariamente da praticare. Infatti, innanzitutto, all’interno della mostra si trovano foto di ricette a basso indice glicemico, strumentazione per la terapia insulinica e, anche, qualche autoritratto.

“Ho deciso di condividere questa mia condizione perché credo che parlarne sia importante, non solo perché non c’è niente di cui vergognarsi ma perché ritengo che la condivisione sia una delle chiavi per poter affrontare al meglio situazioni complesse, come appunto una malattia autoimmune come il diabete tipo1”, ha infatti specificato la giovane Irene Malfanti, fra le altre cose, che tra l’altro ha scoperto d’essere stata colpita da questa malattia solamente qualche mese fa. Epperò da allora ha cambiato totalmente il suo modo di ragionare, seppure avesse già uno stile di vita molto controllato.

I saluti istituzionali garantiti dal sindaco di Castelnuovo Magra, Daniele Montebello, hanno avuto una doppia valenza. Specie di testimonianza. Visto che anche il primo cittadino Montebello è diabetico. Senza dimenticare che siamo al centesimo anniversario della nascita dell’insulina, prima medicina di contrasto al diabete.

“Quando a febbraio scorso ho scoperto di avere il diabete – ha voluto poi sottolineare Malfanti – ho iniziato subito a documentare la mia vita, sono una fotografa professionista e per me la fotografia è il mezzo per affrontare i vari momenti della mia vita. Attraverso le foto posso entrare maggiormente in contatto con le mie sensazioni selezionando i frammenti di vita da raccontare. Ligh Diabetic Diary è un blog dove raccolgo ricette che sperimento, le varie visite ed esami che faccio e tutte le situazioni nuove che affronto. Questo progetto fotografico mi aiuta a cambiare la prospettiva e il senso di questa mia nuova situazione, perché tutto diventa curioso e interessante, cerco di avere uno sguardo di meraviglia su ogni cosa, anche su quelle più faticose”. Per non farsi schiacciare dai doveri imposti dalla malattia.

Il momento pubblico è stato reso ancora più significativo dalla conferenza sulla prevenzione e lotta al diabete del dottor Stefano Carro, responsabile del dipartimento di malattie Endocrine e Metaboliche ASL 5 della Spezia. Con un focus importantissimo sulle nuove tecnologie e terapie d’ultima generazione alle quali s’è giunti o si sta arrivando nella lotta contro il diabete. Il pubblico attentissimo, alla fine della relazione, ha rivolto pure qualche domanda ancora più specifica al dott. Carro.

Le opere sono in vendita. Il ricavato sarà integralmente devoluto al Sid (Società italiana diabetologia), per la raccolta dei fondi dedicati alla ricerca sul diabete tipo1.

“Ci tengo a ringraziare in dottor Carro – ha sottolineato inoltre Malfanti – per questo importante appuntamento, dove oltre a dare utili consigli per affrontare e prevenire il diabete senza stress parlerà anche delle nuove tecnologie e terapie di ultima generazione. Il dottor Carro è il diabetolo che mi segue e mi sta aiutando molto nell’imparare a gestire il mio diabete. Lo ringrazio veramente di cuore per lo splendido lavoro che fa presso il Centro Antidiabetico della Spezia”.

Ed è soltanto il primo passo.