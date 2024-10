La ciclovia? Avanza il degrado…Buona per il trekking

Le pedalate in progressione di Gaetano Plasmati e le foto scattate lungo il percorso ne sono una conferma. Eppure dall’annuncio fatto nel dicembre 2023 https://giornalemio.it/cronaca/matera-verso-la-conclusione-i-lavori-della-ciclovia-giuliana/ sembrava che quel nastro d’asfalto a 13 chilometri della città potesse alimentare l’offerta dei cicloturisti, alla ricerca di itinerari.



Il problema è sempre lo stesso. Senza gestione non si va da nessuna parte. Non ci aspettiamo novità, visto che Matera per almeno sei mesi avrà una gestione commissariale. Nel frattempo, per chi vuole trekking o una pedalata a zig zag salta buche in mountain bike.