Una Terra delle Gravine autentica quella che andrà in scena sabato 25 e domenica 26 luglio grazie ad “Itinerari Autentici”. La due giorni di escursioni piene di cultura, natura e gusto rientra nelle iniziative di “InPuglia365” volte alla valorizzazione di una “Puglia Unexpected Italy” che stanno animando l’intera regione Puglia con attività gratuite. Sabato mattina sarà la volta di “WALK WITH THE SHEPHERD” a Ginosa: La passeggiata col pastore è certamente un itinerario insolito e autentico perchè, oltre alla guida turistica autorizzata, il PASTORE condurrà il gruppo insieme al suo gregge raccontando di uno dei lavori più antichi al mondo. L’itinerario prevede la scoperta del Rione Rivolta di Ginosa che è disposto su cinque piani terrazzati per un totale di 66 grotte. Non mancano le chiese rupestri, muretti a secco, frantoi ipogei, forni, orti, magazzini e cantine. Un sito minore ma di grande interesse e che merita di essere scoperto. Apprezzato sicuramente da una clientela di nicchia, internazionale a caccia proprio della “Puglia Unexpected Italy” e che potrebbe far gola ai crocieristi che sarebbero dovuti arrivare al Porto di Taranto, questo autentico itinerario prevedeva anche partenza da Taranto con trasferimento in bus; Sabato pomeriggio si continuerà con SPIRIT OF PLACES a Ginosa: alla scoperta del Rione Casale di Ginosa guidati da un vero centurione della “Passio Christi Ginosa” che racconterà il back stage di questo tradizionale evento della comunità di Ginosa spaziando dalla spiritualità, al cinema e supportato dalla professionalità di una guida turistica autorizzata dalla Regione Puglia. L’evento, che avrebbe dovuto tenersi il 4 aprile, sarebbe stato anche funzionale alla promozione della Passio Christi Ginosa, evento carico di valori identitari e appartenente al patrimonio immateriale della comunità locale. Domenica dedicata invece a bici e cavalli, si inizia con BIKE&WINE a Marina di Ginosa: un tour in bici difficoltà medio-bassa, alla scoperta della natura incontaminata. Il tour prevede anche il servizio gratuito comprensivo di noleggio bici, guida autorizzata, assicurazione nonché location e materie prime per la degustazione. L’attività è orientata agli amanti dello sport ed in particolare della bicicletta anche questo, mezzo di locomozione chiave per l’agenda 2030. Al pomeriggio di domenica si continuerà con HORSE RIDE a Marina di Ginosa: La passeggiata a cavallo è una delle esperienze del turismo equestre che, più di tutte, permette di immergersi nel contesto di un territorio e di conoscerne gli aspetti distintivi. Il cavallo permette uno stretto contatto con la natura di un luogo, di entrarci con rispetto e responsabilità, di osservarne tutte le sfumature e goderne pienamente la bellezza. Il connubio tra paesaggio naturalistico e cultura è il centro di questa esperienza equestre. Le attività sono orientate agli amanti dello sport, della natura ma anche del turismo religioso, dell’archeologia e della tradizione.

La progettazione e l’organizzazione della due giorni è a cura di Tertiam Viaggi che, in collaborazione con associazioni locali, intende valorizzare Ginosa e la terra delle gravine seguendo il claim della campagna dell’agenzia regionale Pugliapromozione, “Riparti dalla meraviglia”. Sarà un weekend meraviglioso grazie ai preziosi partner Asd Genusia Bike Team, Family Horses, Pro Loco Ginosa e Visit Ginosa&Marina. La rete è fortemente motivata e lavora da sempre seguendo i principi del turismo sostenibile e responsabile. Le attività sono pensate da svolgersi tutte a piedi, quindi senza alcun utilizzo di fonti inquinanti. L’uscita in bicicletta, la passeggiata a cavallo e la visita delle chiese rupestri oltre ad essere di basso impatto ambientale permetteranno ai partecipanti di conoscere un paesaggio naturalistico unico dal punto di vista della fauna e flora.

Le attività sono gratuite in quanto finanziate con fondi Fesr-Fse 2014/2020, Regione Puglia e l’agenzia regio