“Un premio per i migliori elaborati in tema di sviluppo sostenibile in Basilicata, tutela ambientale e riduzione dei consumi. A istituirlo è stata l’Unione Province di Basilicata, nell’ambito del progetto “Connect to Green Plug”, promosso in partenariato con le Province di Matera e di Potenza e rientrante nel Programma Azione ProvincEgiovani, con l’obiettivo della conoscenza e valorizzazione del territorio e finalizzato a favorire le buone pratiche in tema di rispetto ambientale.”

E’ quanto reso noto con un comunicato in cui si spiega che:

“Beneficiari del progetto sono i giovani tra i 15 e i 35 anni residenti in Basilicata che entro il 1 marzo 2021 dovranno presentare le proprie proposte di elaborati.

Il concorso si divide in due sezioni:

la prima rivolta a ragazzi dai 15 ai 29 anni, che dovranno presentare fotografie, elaborati grafici, pitture, installazioni, sculture e Flash Mob,

la seconda rivolta a giovani dai 25 ai 35 anni, chiamati a presentare report su buone pratiche bio e green realizzate nel campo dell’agricoltura e della produzione sostenibile, e progetti di start-up o idee innovative nello sviluppo sostenibile.

Gli elaborati verranno presentati in una mostra allestita nel Museo Provinciale di Potenza.

Le candidature andranno presentate all’UPI di Basilicata, in piazza Mario Pagano, 1, a Potenza, all’indirizzo e-mail segreteria.upibasilicata@provinciapotenza.it.

Per informazioni è possibile contattare anche il numero telefonico 0971.417490.

“Vogliamo dare la possibilità ai nostri studenti, artisti e giovani imprenditori di presentare e far conoscere i propri progetti e le loro idee innovative in ambito di green economy e di sviluppo sostenibile, affinché gli stessi possano divenire anche oggetto di studio e di riflessione – afferma il presidente dell’UPI di Basilicata e della Provincia di Matera Piero Marrese – Questo progetto rappresenta una importante occasione di approfondimento delle conoscenze del territorio e delle tematiche legate alla sostenibilità ambientale, alle buone pratiche di salvaguardia e valorizzazione del territorio, in un contesto volto alla creazione di una strategia di sviluppo mirata a garantire ai più giovani opportunità di crescita e di formazione”.