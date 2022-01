Posta più di una pietra per annoverare Irsina tra i borghi più bell’Italia. A confermarlo il giudizio giunto all’amministrazione comunale, come informa una nota dell’assessore al Turismo Giuseppe Candela. C’è da tanto da fare, ma la strada intrapesa per valorizzare beni culturali e ambientali è avviata. Serve attivare progetti, finanziamenti e coinvolgere anche i privati. La valorizzazione di Palazzo Nugent è tra questi. Buon lavoro all’amministrazione guidata da Nicola Morea e a tutti gli irsinesi residenti e sparsi per il mondo che non faranno mancare il sostegno per raggiungere l’ambito risultato.



La nota dell’assessore Candela

Nel 2018, a valle di un percorso difficile, la città di Irsina, prima in Provincia di Matera, era stata riconosciuta tra i prestigiosi Borghi più Belli d’Italia, circa 300 in tutta Italia. Da allora tanto lavoro e tanti progetti per crescere ulteriormente e valorizzare la bellezza infinita della antica Montepeloso.

Nello scorso mese di settembre l’Amministrazione Comunale ha ricevuto la visita ispettiva per la verifica dei requisiti che consentono di essere annoverati tra i Borghi più Belli d’Italia.

Visita ispettiva severa, con la verifica di atti,documenti e progetti e con la visita di aziende locali per affiancare ai tesori storici-artistico-culturali i prodotti strepitosi della terra.

Tanti i timori per la visita, timori naturali quando affronti un duro esame che rappresenta un giudizio per il lavoro amministrativo e, soprattutto, il cui esito può determinare ulteriore slancio all’azione di promozione turistica.

Ll’intera squadra di governo, insieme a tanti produttori locali e ristoratori, è riuscita a mettere in mostra le bellezze della città e i passi compiuti dall’ammissione ai Borghi (febbraio 2018).

Nei giorni scorsi è pervenuto il giudizio lusinghiero che ci conforta e ci dimostra che la strada è lunga ma la città di Irsina può ben figurare accanto agli stupendi borghi umbri, toscani e di tutta Italia.

Ci sono delle cose da sistemare, rilevate dall’ispezione, alcune delle quali già in fase di risoluzione con l’imminente approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico, altre oggetto di progettazioni avviate (locali destinati all’accoglienza turistica ed alle informazioni).

L’ultimo dei rilievi, quello più importante, riguarda il cortile di Palazzo Nugent, non di proprietà comunale sul quale, tuttavia, l’Amministrazione organizzera’ a breve un incontro con i vari proprietari per intervenire e rendere ancora più bello il palazzo più importante della nostra città.

Intanto la città si gode il risultato che sprona alla costruzione di reti e rapporti che possano sviluppare sempre più la capacità e qualità dell’offerta turistica di Irsina.

Con grande orgoglio possiamo affermare che IRSINA È UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Assessore al Turismo

Dott. Giuseppe Candela