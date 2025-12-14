domenica, 14 Dicembre , 2025
Ambiente

Incivili sempre in agguato. Rifiuti sulla vecchia strada di Parco dei Monaci

Franco Martina
A segnalarlo un escursionista d’annata come ”zio” Rocco Castellano, che ha intercettato e fotografato rifiuti di ogni tipo lunga la vecchia strada di Montescaglioso(Matera) poi dismessa e rinconvertita in pista ciclabile, che dal casello di Parco dei Monaci conduce allo iazzo del Barone.Lungo il tracciato carcasse di elettrodomestici e sacchi scuro con rifiuti che sarebbero dovuti finire nella filiera degli impianti di raccolta della differenziata. Rifiuti da rimuovere, senz’altro, ma occorrono anche campagne di sensibilizzazione per rispettare il territorio e in prossimità anche aree sensibili come il Parco della Murgia.Quanto agli incivili ‘senza volto’ che hanno deturpato l’ambiente l’auspicio è che prima o poi possano essere pizzicati… e sanzionati.


