Hanno lavorato di buona lena senza risparmiarsi i Vigili del Fuoco di Matera e il risultato è arrivato anzitempo, con le spegnimento dell’incendio che ha interessato i comparti 3 e 4 della discarica di rifiuti di borgo La Martella. Non è stato facile, come riportano le note del Comune e di Volt. Situazione da monitorare, comunque, nonostante le tonnellate di terra rovesciate sui siti.

C’è attesa sui dati dell’Arpab che sta effettuando il monitoraggio sulle polveri emesse, ma con una tendenza a quanto pare rassicurante da quanto emerso finora nel corso degli incontri in Prefettura La Regione Basilicata con una nota della primissima mattinata rilancia un post social del presidente della giunta Vito Bardi che, nel ribadire l’impegno dell’Ente per la soluzione del problema, annuncia anche la pubblicazione dei dati, citando in coda il progetto di completamento della tratta ferroviaria Ferrandina- La Martella che dovrebbe essere pronta per il 2026. Speriamo.

E a proposito di infrastrutture ci saremmo attesi un riferimento al lotto ”Santo Stefano” della Bradanica, completato dall’Anas, e mai inaugurato ,ma sotto osservazione a causa della risaputa instabilità del terreno. A La Martella e non solo i disagi continuano.

COMUNICATO STAMPA

ESTINTO L’INCENDIO, ATTIVITA’ DEI VVF COMPIUTE IN ANTICIPO

In anticipo rispetto al tempo preventivato, i vigili del fuoco sono riusciti ad estinguere l’incendio presso la discarica di La Martella, coprendo l’area con circa 20.000 metri cubi di terra, anche con la collaborazione dei volontari della protezione civile. L’intervento sarà completato nelle prime ore del pomeriggio con la messa in sicurezza del sito.

L’Amministrazione comunale, insieme ad Asm, Arpab e Prefettura, continua a seguire costantemente tutte le attività, comprese quelle di monitoraggio svolte dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

Matera, 6 agosto 2021



LA NOTA DI VOLT

INCENDIO DISCARICA, UNA RISPOSTA COLLETTIVA ALLE FERITE PRODOTTE ALLA CITTA’

L’incendio alla discarica di La Martella è stato un evento che ha ferito la città, provocando danni immediati – alle persone, all’ambiente e alla piattaforma – e rischi per il futuro: allo stato attuale non sappiamo con certezza se il grado di inquinamento prodotto potrà provocare nel tempo danni alle persone e alle colture; non sappiamo quanto tempo dovrà trascorrere per riavviare la bonifica dell’impianto di La Martella, così faticosamente avviato dopo uno stallo di diversi anni. Non si conoscono nemmeno le cause e le responsabilità, che andranno accertate nel più breve tempo possibile e con il dovuto rigore.

Sappiamo, invece, che c’è stata una risposta straordinaria e la piena assunzione di responsabilità da parte del sindaco, dell’intera Amministrazione comunale e delle diverse articolazioni dello Stato. Un encomio tutt’altro che retorico va rivolto ai vigili del fuoco – i pompieri – per l’impegno, il coraggio, la fatica e il senso del dovere che hanno dimostrato lavorando incessantemente. Quello che si fa in questi casi, quando una città è ferita, è lavorare tutti insieme, dare ciascuno il proprio contributo per un’unica finalità: aiutare la città a riprendersi prima possibile. Le sgangherate recite con tanto di scenografia possono trovare spazio nel fondo più buio dell’antipolitica nemica del buon senso.

Matera, 6 agosto 2021



LA NOTA DI BARDI

Bardi: grande preoccupazione per La Martella. Dati saranno pubblici quanto prima

“La Martella brucia ed è la mia più grande preoccupazione in queste ore. I tecnici della Regione sono sin dall’inizio dell’incendio sul posto, stanno procedendo con i rilevamenti necessari per tutelare l’ambiente e la salute dei materani e anche dei comuni limitrofi lucani e pugliesi. I dati saranno resi pubblici quanto prima sui canali ufficiali della Regione Basilicata, perché la trasparenza e l’efficienza sono le uniche due cose che possono tranquillizzare una popolazione giustamente preoccupata. Nelle difficoltà, ieri proprio per La Martella una notizia storica: Rfi ha avviato l’iter dell’approvazione della Ferrandina – Matera che dovrebbe essere pronta nel 2026. Stiamo mettendo – con fatica ma tanto impegno – le basi per la Basilicata del futuro. E vogliamo continuare a farlo anche negli anni a venire”.

