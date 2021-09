“Per coordinare le attività di monitoraggio e gli interventi a seguito dell’incendio presso la discarica della zona industriale La Martella, e per condividere le informazioni sulle matrici ambientali, questa mattina nel Palazzo del Comune si è tenuto un incontro convocato dal sindaco, Domenico Bennardi.”

E’ quanto reso noto con un comunicato del Comune di Matera da cui si apprende che:

“I risultati delle analisi eseguite dall’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Basilicata, in collaborazione con l’Arpa Puglia, evidenziano che le concentrazioni di diossina, rilevate attraverso le diverse centraline presenti sul territorio, risultano inferiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 1, Colonna A (siti ad uso residenziale, verde pubblico), Allegato 5, D.lgs 152/06, Parte IV, e alle CSC per i suoli delle aree agricole previste dall’Allegato 2 art. 3 del DM 46/2019. Così come non è stato evidenziato alcun indizio di possibili contaminazioni del suolo da parte di radionuclidi artificiali o naturali di origine antropica.

Oltre ai dati delle analisi, il sindaco Bennardi ha voluto conoscere i dettagli sull’attuazione del Piano di monitoraggio delle matrici alimentari nelle aziende agricole e zootecniche ubicate in prossimità dell’area interessata dall’incendio, nonché sulle valutazioni in merito alla esposizione cronica ai contaminanti monitorati da Arpab.

Ad Invitalia, invece, sono state chieste informazioni relative agli interventi effettuati nelle scorse settimane dall’impresa appaltatrice per il ripristino e la messa in sicurezza del sito; la stessa Invitalia, inoltre, ha presentato il Piano di indagine post incendio.”

“Abbiamo voluto sollecitare questo incontro – ha spiegato Bennardi – perché sin dal 4 agosto scorso l’Amministrazione comunale aveva chiesto ad Asm di avere notizie sull’attuazione del Piano di monitoraggio delle matrici alimentari nelle aziende agricole e zootecniche ubicate in prossimità dell’area interessata dall’incendio, nonché valutazioni in merito alla esposizione cronica ai contaminanti monitorati da Arpab. Oggi finalmente abbiamo ottenuto riscontri importanti affinchè anche la cittadinanza materana possa essere informata in relazione ad un evento che ha destato forte allarme sociale.”

“Il Comune di Matera – ha concluso il sindaco – continuerà a vigilare e a seguire tutte le attività di monitoraggio e tutte le iniziative per il superamento dell’infrazione comunitaria presso la discarica di La Martella”.

Sul punto si registra anche un comunicato dell’assessore regionale Gianni Rosa:

Discarica La Martella, Rosa: “Dati tranquillizzanti, ma attenzione massima”

A seguito delle azioni messe in campo nella discarica ‘La Martella’ dai Vigili del fuoco, immediatamente dopo l’evento registrato ad agosto, e degli interventi effettuati nelle scorse settimane dall’impresa appaltatrice per il ripristino e la messa in sicurezza del sito, con il Piano di indagine post incendio presentato oggi da Invitalia si rafforzano le attività di monitoraggio ambientale, dal momento che si vanno ad aggiungere a quelle già eseguite dall’Arpab.

È quanto si legge in una nota del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, a margine della riunione odierna convocata dal Comune di Matera per conoscere gli sviluppi legati all’incendio di agosto alla discarica ‘La Martella’. All’incontro hanno partecipato il direttore generale del Dipartimento, Giuseppe Galante, e l’ing. Salvatore Margiotta dell’ufficio Prevenzione e controllo ambientale.

“I dati legati al monitoraggio ambientale a nostra disposizione sono tranquillizzanti, ma con gli altri soggetti istituzionali coinvolti intendiamo uscire da questa situazione il prima possibile e nel migliore dei modi” sottolinea l’assessore all’Ambiente ed energia, Gianni Rosa. “Il nostro obiettivo primario – aggiunge – rimane quello di tutelare la salute dei cittadini e salvaguardare il territorio. Come Regione, inoltre, faremo quanto è in nostro potere per la ripresa dei lavori di chiusura del terzo e quarto settore della discarica, in modo da superare la procedura di infrazione dell’Unione europea”.