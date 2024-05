Incendio bosco a Cirigliano… dopo potatura. Carabinieri Forestali denunciano autore

L’episodio si era verificato il 15 maggio scorso e i Carabinieri forestali di Accettura( Matera) si sono messi subito al lavoro, come è prassi, per saperne di più e individuare causa e autore dell’incendio. Del resto l’integrità dei boschivi va salvaguardata, sia che si tratti di aree del Demanio e sia private. Coì

con l’accusa di incendio doloso i carabinieri del nucleo forestale di Accettura ( Matera) hanno denunciato il proprietario di un terreno privato di Cirigliano ( Matera), all’interno del quale era andata distrutta una superficie boscata e di ulivo di circa 1 ettaro. Le indagini,condotte con rilievi e con il metodo delle evidenze fisiche, hanno individuato il punto di insorgenza dell’incendio, procurato dalla combustione di residui vegetali e potatura di alberi di ulivo. E ha consentito di risalire all’autore dei lavori, che con il suo comportamento negligente, ha alimentato il propagarsi incontrollato delle fiamme. Su questo aspetto i Carabinieri forestali non transigono: lo smaltimento delle ”lavorazioni” deve avvenire in sicurezza e in altro luogo. Senza dimenticare che si tratta di materiale organico, che puo’ tornare nei terreni…



IL COMUNICATO DEI CARABINIERI FORESTALI

INCENDIO BOSCHIVO A CIRIGLIANO: DENUNCIATO CONDUTTORE DEI TERRENI.

MATERA, 15.05.2024 – IN AGRO DEL COMUNE DI CIRIGLIANO (MT), SI E’ VERIFICATO UN

INCENDIO CHE HA INTERESSATO UN’AREA DI PROPRIETA’ PRIVATA CON ESTENSIONE PARI

A CIRCA UN ETTARO DI VEGETAZIONE BOSCHIVA E ALCUNE PIANTE D’ULIVO.

I MILITARI DEL NUCLEO CARABINIERI FORESTALE DI ACCETTURA (MT), DURANTE LA

PERLUSTRAZIONE DEL TERRITORIO NOTAVANO CHE L’AREA BOSCATA ERA STATA, NEI

GIORNI PRECEDENTI, PERCORSA DALLE FIAMME.

DALLE INDAGINI ESPLETATE SUI LUOGHI E CON I NECESSARI ACCERTAMENTI E RILIEVI

(M.E.F. – METODO DELLE EVIDENZE FISICHE), I CARABINIERI FORESTALI INDIVIDUAVANO IL

PUNTO DI INSORGENZA DELL’INCENDIO, DERIVATO DALLA COMBUSTIONE DI RESIDUI

VEGETALI E POTATURA DI ALBERI D’ULIVO.

LE TRACCE EVIDENTI SUOI LUOGHI, HANNO PERMESSO DI RICOSTRUIRE I FATTI AVVENUTI,

RISALENDO AL PRESUNTO AUTORE DEL REATO, ESECUTORE MATERIALE DEI LAVORI DI

POTATURA E BRUCIATURA, PRATICA USUALE A SEGUITO DELLE COMUNI LAVORAZIONI

AGRONOMICHE.



PROBABILMENTE, A CAUSA DEL SUDDETTO COMPORTAMENTO NEGLIGENTE,

UNITAMENTE AI FATTORI CLIMATICI, ALL’OROGRAFIA DEL TERRITORIO CON PARTICOLARE

PENDENZA, E ALLA VEGETAZIONE SECCAGGINOSA, SI ORIGINAVA UNA RAPIDA

PROPAGAZIONE DELLE FIAMME SENZA CONTROLLO, INTERESSANDO COSI’ L’AREA

BOSCATA PROSPICIENTE L’ULIVETO.

IL PRESUNTO AUTORE, UNA VOLTA IDENTIFICATO E’ STATO DEFERITO ALL’AUTORITA’

GIUDIZIARIA PER IL REATO DI INCENDIO BOSCHIVO COLPOSO.

FREQUENTEMENTE GLI INCENDI BOSCHIVI DI ORIGINE COLPOSA SONO FRUTTO DI

COMPORTAMENTI NEGLIGENTI CAUSATI DALL’AZIONE UMANA, UNITAMENTE ALLE

CONDIZIONI CLIMATICHE, CHE AUMENTANO LA POTENZIALE PROPAGAZIONE DELLE

FIAMME NELLE ZONE DI INTERFACCIA URBANO-FORESTALE CON CONSEGUENTE PERICOLO

PER L’INCOLUMITA’ PUBBLICA E PERDITA DEL PATRIMONIO FORESTALE E DELLA

BIODIVERSITA’.

SI RAPPRESENTA CHE IL PROCEDIMENTO PENALE E’ NELLA FASE DELLE INDAGINI

PRELIMINARI, PER CUI VIGE IL PRINCIPIO DI PRESUNZIONE DI INNOCENZA DELL’INDAGATO

FINO A CONDANNA DEFINITIVA