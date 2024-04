In Principibus…tutelare il Parco

La foto di rifiuti abbandonati da incivili, vandali, maleducati, dell’area antistante la chiesa rupestre di San Pietro in Principibus, in destra sulla strada che conduce al Parco della Murgia Materana, è eloquente di come i ”zozzoni’- purtroppo- non siano una specie in estinzione. Servono campagne di educazione, vigilanza attiva e passiva per ”beccare”, sanzionare e denunciare, quanti sono abituati a non rispettare l’ambiente. La segnalazione di un escursionista d’annata, come Rocco Castellano, conferma che occorre fare di più, ma con risorse adeguate umane e finanziarie, per evitare il degrado del Parco. Un bene che è di tutti e che, pertanto, va salvaguardato. Giriamo la questione a ”chi di dovere” perchè si provveda per evitare – se possibile- che gli abbandoni di rifiuti si ripetano. E non sarebbe male se, con un pizzico di fortuna, i maleducati fossero colti in flagrante e con tanto di obbligo a pulire con ramazza, rastrello e bidone.San Pietro, pensaci tu…