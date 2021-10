Arma dei Carabinieri e Fondo Ambiente Italia insieme a tutela dei beni ambientali e culturali del BelPaese, con una intesa che in Basilicata potrà essere apprezzata da quanti parteciperanno alle Giornate di Autunno del Fai. Tanto da vedere in 59 siti diversi e tra questi ci sono anche le caserme della Benemerita di Lagonegro (Potenza) e Tricarico (Matera) , guidata dal capitano Antonio De Rosa, e ospitata nell’ex ospedale di san Giovanni della Croce. Da domani e per due giorni, sabato 16 e domenica 17 ottobre, gli apprendisti ciceroni del liceo scientifico , accompagneranno gli ospiti che si saranno prenotati a visitare quel bene. Ma c’è anche un convegno, in mattinata, presso il Palazzo Ducale che coinvolge l’Arma dei Carabinieri e il Fai. Annotate e…passa parola.



LA LOCANDINA

Tricarico Caserma